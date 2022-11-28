Под Волгоградом школьники угнали у пенсионера машину

Происшествия 28.11.2022 13:02
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28.11.2022 13:02
Полицейские раскрыли угон автомобиля «ВАЗ-2109» в Октябрьском районе Волгоградской области.
Как сообщили в региональном главке МВД, подозреваемыми в совершении преступления оказались двое школьников 14 и 15 лет.
В полицию об угоне машины заявил 78-летний житель села Водино. Мужчина сообщил, что его авто было припарковано у дома в открытом виде и с ключами в замке зажигания.
Машину и подозреваемых в ее угоне вскоре нашли в соседнем селе. За рулем угнанного авто был 15-летний подросток, его 14-летний товарищ сидел рядом на пассажирском кресле.
Установлено, что школьники увидели незапертый автомобиль и решили этим воспользоваться. Они без проблем завели машину и уехали. Потом подростки спрятали автомобиль в лесополосе, скрутив номера. Через некоторое время они вновь решили воспользоваться чужим авто, но были задержаны.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. «ВАЗ-2109» вернули владельцу.
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