В Урюпинском районе Волгоградской области накануне примерно в 13.40 кроссовер Kia Rio сбил 66-летнюю женщину-пешехода. Дорожное происшествие попало на видео.

— По предварительной информации, 66-летний водитель за рулем автомашины LADA Kalina двигался по улице Карбышева в Урюпинске со стороны проспекта Ленина в направлении улицы Краснознаменной, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — При повороте водитель не уступил дорогу и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении иномаркой Kia Rio под управлением 38-летней женщины-водителя. От столкновения автомобиль Kia Rio выехал на рядом расположенную парковочную площадку, где наехал на 66-летнюю пенсионерку. От удара машина Kia Rio столкнулась с припаркованным автомобилем ВАЗ-21102.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии в больницу доставлены водитель и 12-летний пассажир автомобиля Kia Rio. Женщина-пешеход скончалась в больнице при оказании медпомощи.

Со слов очевидцев, пенсионерка от удара буквально перелетела через машину и ударилась о входную группу, что подтверждается кадрами с уличных камер видеонаблюдения.

Фото и видео: Интересный Урюпинск / vk.com

