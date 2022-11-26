Происшествия

Грабитель ударил ножом в спину женщину на улице в Волгоградской области

Происшествия 26.11.2022 08:58
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26.11.2022 08:58



Полицейские задержали 39-летнего рецидивиста за разбойное нападение с ножом на жительницу Урюпинска в Волгоградской области.
Как сообщили в региональном главке МВД, 24 ноября в полицию обратились медики, которые сообщили, что к ним с ножевым ранением спины поступила 37-летняя женщина.
Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального Отдела МВД РФ «Урюпинский» задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 39-летний ранее судимый житель хутора Забурдяевский.
- Установлено, что задержанный подбежал на улице к потерпевшей, нанес ей удар ножом в область спины, а затем вырвал из ее рук дамскую сумочку, в которой находились мобильный телефон и банковские карты, - рассказали в главке.
Банковские карты подозреваемый выбросил, мобильный телефон сдал в скупку, а деньги потратил на приобретение алкоголя. Задержанный сознался в содеянном.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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