Прокуратура Волгограда проверит расходование средств на ремонт Аллеи Героев

Расследования 24.11.2022 15:59
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24.11.2022 15:59
В Волгограде проверят бюджетные траты на ремонт Аллеи Героев. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура Волгограда по поручению областной прокуратуры проводит проверку соблюдения требований бюджетного законодательства при проведении ремонтных работ.
По итогам проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее, напомним, в Волгограде приступили к работам по замене брусчатки на Аллее Героев. Как поясняли в мэрии, поводом для проведения ремонта послужили «волны» и «выбоины» на брусчатке на локальных участках. В администрации заявляли, что сохранившуюся в нормальном состоянии брусчатку передадут в коммунальные службы других районов для обустройства тротуаров.
Однако намерение полностью заменить покрытие вызвало недоумение у жителей. Состояние дорог в центре города вполне достойное, делились с ИА «Высота 102» своими мыслями по этому поводу читатели, так зачем было затевать такой грандиозный ремонт того, что могло бы еще прослужить много лет.
Фото администрации Волгограда
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