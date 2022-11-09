В Волгограде приступили к демонтажу брусчатки на Аллее Героев. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, работы проводит МБУ «Северное».

Реконструкцию одной из центральных улиц Волгограда проведут с полным сохранением изначального замысла архитекторов и функционального назначения территории как пешеходной зоны, соединяющей Центральную набережную и мемориальную часть аллеи.

– Учитывая интенсивный пешеходный поток на аллее, особое внимание будет уделено восстановлению целостности покрытия – в процессе многолетней эксплуатации на локальных участках зафиксированы «волны» и выбоины, – подчеркнули в мэрии.

Старую плитку полностью заменят на площади 13 тыс. кв. метров, чтобы выдержать оформление аллеи в едином стиле, а сохранившуюся в нормативном состоянии брусчатку, которой сейчас замощена аллея, передадут в коммунальные службы других районов для обустройства тротуаров.

Фото: телеграм-канал Администрации Волгограда