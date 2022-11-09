Общество

Брусчатку на Аллее Героев в Волгограде решили полностью обновить из-за нескольких проблемных участков

Общество 09.11.2022 14:58
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09.11.2022 14:58


В Волгограде приступили к демонтажу брусчатки на Аллее Героев. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, работы проводит МБУ «Северное». 

Реконструкцию одной из центральных улиц Волгограда проведут с полным сохранением изначального замысла архитекторов и функционального назначения территории как пешеходной зоны, соединяющей Центральную набережную и мемориальную часть аллеи. 

Учитывая интенсивный пешеходный поток на аллее, особое внимание будет уделено  восстановлению целостности покрытия – в процессе многолетней эксплуатации на локальных участках зафиксированы «волны» и выбоины, – подчеркнули в мэрии. 

Старую плитку полностью заменят на площади 13 тыс. кв. метров, чтобы выдержать оформление аллеи в едином стиле, а сохранившуюся в нормативном состоянии брусчатку, которой сейчас замощена аллея, передадут в коммунальные службы других районов для обустройства тротуаров. 

Фото: телеграм-канал Администрации Волгограда

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