Экономика

Искусственный интеллект Домклик упростит выбор недвижимости и получение ипотеки Сбера

Экономика 23.11.2022 14:25
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23.11.2022 14:25


Сбер планомерно работает над упрощением процесса выдачи ипотеки и улучшением качества клиентского опыта — это становится возможным, в том числе, благодаря технологиям искусственного интеллекта. Об этом первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв рассказал в рамках международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey. 

В 2023 году будет запущена новая модель рекомендаций на главной странице сервиса Домклик. Она сможет предлагать варианты объектов недвижимости в зависимости от сегмента клиента.

По словам Кирилла Царёва, уже сегодня банк внедрил ИИ в основные процессы ипотечного кредитования и сопутствующих услуг — от поиска недвижимости до проведения сделок с жильем. Все эти сервисы доступны на сервисе недвижимости Домклик. В частности, сейчас в Сбере совершенствуют рекомендательные системы, которые помогают клиентам быстрее находить оптимальные варианты, ориентированные под их потребности. Алгоритмы Домклик автоматически оценивают объекты недвижимости и дают всем участникам рынка, в том числе профессиональным, информацию для принятия решений.

Системы компьютерного зрения обрабатывают входящий поток документов и дают возможность использовать их в автоматическом режиме для ускорения обслуживания клиентов. Также они используются для обработки фотографий объектов недвижимости – например, при публикации на витрине сервиса Домклик.

Решение на базе ИИ используется в том числе в системах управления качеством контента на витрине Домклик, а также в процессах коммуникации с клиентом. Уже в этом году Домклик перевел с кнопочного меню на голосовое основные процессы коммуникаций с клиентом ботами. В следующем году и здесь ожидается дальнейшие развитие.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: 
«Ипотека должна быть быстрой, простой и удобной — из этого процесса нужно исключить все действия, которые не помогают нашим клиентам, а отнимают у них время и энергию. И главный помощник здесь — искусственный интеллект. Мы уже применяем его для персонализации клиентских предложений, консультирования клиентов, обработки документов и противодействия мошенникам. Сбер постоянно тестирует новые решения в сфере ИИ и лучшие из них внедряет. В следующем году мы продолжим работу над улучшением всех процессов — это значительно упростит и повысит качество клиентского опыта при проведении сделок с недвижимостью на Домклик».

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