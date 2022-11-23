Депутат ГД Савченко спрогнозировал укрепление отношений между Волгоградской областью и Ираном





В Тегеране на днях завершился деловой форум с участием представителей России. По мнению зампреда комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Олега Савченко, перед Волгоградской областью по итогам форума открываются перспективы еще более тесного сотрудничества с иранскими провинциями.

Напомним, что Волгоградская область с 2015 года развивает отношения с Ираном. В сентябре Волгоград с официальным визитом посещал Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в России.

— Волгоградская область – промышленный регион, что и привлекает внимание иранских коллег, – говорит зампред профильного комитета ГД РФ. – Также Волгоградская область является центром сельхозпроизводства на юге России. Это те самые товары, которые сегодня требуются в экономике Ирана. В ответ Иран готов отдавать свои технологии, делиться наработанными за десять лет нахождения под санкциями проектами. Представители Ирана готовы и хотят делиться с волгоградским регионом накопленным опытом.

Олег Савченко приводит также информацию о том, что по объему взаимной торговли в этом году Иран занял 36-е место среди 113 внешнеторговых партнеров Волгоградской области. Объем экспорта местной продукции в Иран и объем импорта постоянно увеличиваются.

— У Волгограда есть шанс стать полноценным участником выхода в Индийский океан. И наши промышленники, и наши предприятия будут иметь такую возможность – отдавать свою продукцию не только в Индию, Иран, но и в страны Африки и Индийского океана, – убежден заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по финансовому рынку.