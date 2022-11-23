Экономика

ВТБ: каждый третий вклад в ноябре открывается на срок от года

Экономика 23.11.2022 11:44
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23.11.2022 11:44


ВТБ проанализировал средние сроки вкладов, которые клиенты размещали в первой половине ноября, и выяснил, что «длинные» депозиты пользуются все большим спросом у клиентов. Если в третьем квартале на срок от 1 года оформлялся каждый четвертый вклад, то сегодня их доля достигла 32%. Чаще всего такой вид сбережений выбирают клиенты старшего поколения.

Всего за первую половину ноября клиенты ВТБ открыли более 130 тыс. вкладов на сумму более 100 млрд рублей. Каждый третий из них был оформлен на срок от года и выше, причем на депозиты со сроком размещения 1 год пришлась четверть от общего количества открытий, еще 7% - на срок от 1,5 до 3 лет.

Наибольшим спросом долгосрочные вклады пользуются у клиентов старшего поколения: вкладчики от 65 лет открывали 39% своих депозитов на год и более, 60-64 лет – каждый третий депозит. Всего на клиентов старше 60 лет в ноябре пришлось 43% новых среднесрочных и долгосрочных вкладов, открытых в банке.

Наименее склонны размещать средства на срок от года вкладчики среднего возраста: среди клиентов в возрасте 30-39 лет на такие депозиты приходится 25% новых открытий. При этом среди молодежи до 19 лет эта доля достигает 32%.

-Росту популярности «длинных» вкладов способствует как расширение горизонтов планирования у населения, так и появление новых выгодных предложений по долгосрочным продуктам. Традиционно долгосрочные предложения пользуются наибольшим спросом у старшего поколения. Именно такие клиенты чаще всего придерживаются сберегательной модели поведения, склонны к более консервативным инструментам сохранения средств и предпочитают заранее формировать свои накопления, - комментирует Роман Глазов, начальник отдела развития и поддержки бизнеса управления «Сбережения» ВТБ.

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