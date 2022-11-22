Завтра стартует Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey
Экономика 22.11.2022 10:08
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22.11.2022 10:08
Международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey стартует завтра, 23 ноября. Два дня подряд на ней будут выступать ведущие исследователи, учёные и предприниматели, технические специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения, представители органов власти и организаций в сфере устойчивого развития. Конференцию откроют помощник Президента РФ Максим Орешкин и первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Первый день состоит из трёх тематических направлений — научного (AI Journey Science), трека по популяризации искусственного интеллекта среди молодёжи (AI Journey Junior) и трека про применение данных технологий в области ESG.
Научный трек начнётся с прямой линии Александра Ведяхина с представителями технологических центров ИИ, на которой будут обсуждаться вопросы использования технологий искусственного интеллекта для решения глобальных и региональных проблем в области устойчивого развития.
Далее в формате keynote talks выступят известные учёные: профессор Индийского института технологий в Бомбее Пушпак Бхаттачария, главный научный сотрудник Renault Group Люк Джулия, ведущий научный сотрудник Института искусственного интеллекта AIRI, профессор РАН и Сколтеха Иван Оселедец, профессор, руководитель Центра прикладного ИИ Сколтеха и группы «Обучаемый интеллект» Института искусственного интеллекта AIRI Евгений Бурнаев и другие. Также в рамках мероприятия пройдет постерная сессия исследовательских работ.
В молодёжной части конференции для учащихся средних и старших классов AI Journey Junior пройдут лекции по графам и методам машинного обучения, воркшопы и мастер-классы, на которых участники научатся создавать голосовые болталки c помощью SaluteSpeech, классифицировать тексты, писать фэнтези с GPT3, а на интерактиве по ESG представители молодого поколения узнают, как технологии ИИ помогают жить более экологично: проектировать дома и целые экополисы, экономить ресурсы и сокращать воздействие человека на окружающую среду.
В этот же день по темам ESG выступят известные российские и международные учёные и практики, которые расскажут о важности использования новейших технологий при проведении научных исследований, направленных на достижение целей устойчивого развития, о практических технологических решениях, которые уже меняют нашу жизнь, а также простыми словами посветят зрителей в свои исследования и открытия.
Также пройдут дискуссия о развитии искусственного интеллекта в БРИКС и ШОС и обсуждение этических аспектов использования ИИ.
В конце первого дня будут подведены итоги международного соревнования по ИИ — AI Journey Contest, которое проводится при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Artificial Intelligence Journey — это площадка, на которой рождается будущее искусственного интеллекта, генерируются новые идеи и смыслы, идут знаковые дискуссии, которые определяют развитие индустрии на годы вперёд. И одновременно это возможность для всех желающих приобщиться к искусственному интеллекту и попробовать применить его в своих отраслях. В этом году мы усилили научную составляющую AIJ и включили в программу конференции прямую линию с российскими и международными технологическими центрами ИИ, которые находятся на переднем крае науки. Я приветствую всех участников, желаю плодотворной и интересной работы, новых прорывов и инсайтов. Уверен, что наша конференция станет одним из ключевых событий в мире науки в России».
Второй день конференции откроют заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин. Сразу после состоится деловой завтрак «Как объединиться бизнесу для массового внедрения искусственного интеллекта» с представителями отраслевых компаний.
Далее более подробно будет затронута тема применения технологий искусственного интеллекта в области медицины. Участников конференции ждут презентации инновационных решений и результатов научных исследований.
После перерыва состоится дискуссия с молодыми учеными, модератором которой выступит Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Среди участников — Елена Соколова (Sber AI Lab), Алексей Наумов (НИУ ВШЭ), Анна Калюжная (ИТМО), Иван Оселедец (Сколтех) и Семен Буденный (AIRI).
Также в этот день своим опытом применения искусственного интеллекта поделятся ведущие ученые и исследователи. В рамках научного трека запланированы доклады про развитие сильного искусственного интеллекта (AGI), языковые модели, генеративные NLP-инструменты и другие интересные темы.
Про потенциал применения искусственного интеллекта в различных отраслях экономики расскажут представители компаний и разработчики в ходе трека «Наука и Индустрии». А ведущие эксперты обменяются лучшими бизнес кейсами внедрения искусственного интеллекта в рамках трека «Наука и Бизнес».
Следить за ходом конференции можно на сайте, отдельная регистрация не требуется.
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