«Как-будто за спиной стояли»: у жительницы Волжского похитили данные с госуслуг после посещения МФЦ

Расследования 19.11.2022 20:56
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19.11.2022 20:56
Жительница Волжского Ольга С. стала жертвой мошенников после посещения МФЦ. Как рассказала ИА «Высота 102» волжанка, она стоит на учете в городском центре занятости и после очередного визита на биржу труда ей предложили работу в одном из городских МФЦ.
- Я пришла в МФЦ на улице Мира, спросила, какие условия, но мне это предложение не подошло, не очень удобный график работы, - рассказала Ольга. – Я ушла, как вдруг через некоторое время мне позвонил мужчина, представился сотрудником МФЦ, сказал, что я искала работу в этой организации и мне хотят отправить письмо.
По словам женщины, она не сразу поняла, что это за письмо и зачем его нужно ей отправлять.
- Собеседник воспользовался моей растерянностью, тут же заявил, что мне сейчас придет код, его нужно ввести на сайте госуслуг якобы для получения этого письма, - вспоминает женщина. – Я так и сделала. Только потом я, к счастью, поняла – что-то не так. Зачем нужно вводить код на госуслугах, чтобы отправить сообщение? Меня явно пытались обмануть. Когда я очнулась, тут же стала звонить на горячую линию на госуслугах, чтобы поменять пароль для входа на сайт. Для этого понадобилось минут 15. Одновременно я блокировала свои банковские карты. Но, пока меняли мне пароль, мошенники успели скачать некоторые мои данные. Они украли мою кредитную историю, данные о транспортном средстве, хотели похитить сведения собственности, но, слава Богу, я не загружала эти документы, на госуслугах был указан только мой адрес.
По словам Ольги, она только потом поняла, что еще легко отделалась, попав на удочку мошенникам. После случившегося волжанка написала заявление в полицию.
- Там мне сказали, что я далеко не первая, у кого похищают данные с госуслуг, представляясь сотрудниками МФЦ, - поделилась Ольга.
Однако для нее до сих пор остается загадкой, каким образом мошенники узнали, что она искала работу в этой организации.
- Такое ощущение, что они стояли у меня за спиной и слышали мой разговор с сотрудниками, - недоумевает волжанка. – О моем визите в МФЦ знали только работники центра и я сама, я никому не сообщала, что собираюсь туда идти.
Ольга призналась, что обнародовала эту историю, случившуюся с ней, только для того, чтобы помочь другим вовремя распознать мошенников и не стать жертвами обмана.
- Я до сих пор не могу понять, как я согласилась выполнять диктуемые мне незнакомыми людьми операции, - говорит женщина. – И теперь понимаю, что главная задача мошенников – застать своих жертв врасплох. Никогда не повторяйте моей ошибки, возьмите время для обдумывания, если вам поступит такой звонок, расскажите знакомым, родным, спросите у них совет, вспомните предупреждения сотрудников правоохранительных органов никому не сообщать свои персональные данные и не выполнять телефонные требования якобы полицейских, ФСБ, службы безопасности и т.д. И еще – надо помнить, что мошенники постоянно «совершенствуются», придумывают новые способы обмана. Так что лучшее вообще с ними не общаться.
Напомним, в Волгоградской области практически ежедневно фиксируют случаи телефонных мошенничеств. Обманутые жители региона лишаются личных сбережений, а также оформляют кредиты и переводят их преступникам.
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