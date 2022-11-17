



Сбер отмечает «галопирующий» рост выдачи ипотек на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и прогнозирует четырехкратный рост портфеля таких кредитов до 100 млрд рублей к концу 2022 года. Об этом сообщил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васев в эфире телеканала "Россия-1".





Для сравнения приводятся данные 2019 года — тогда Сберу удалось выдать ипотек на ИЖС объемом в 5 млрд рублей. Уже через два года показатель вырос до 25 млрд рублей. Поэтому в Сбере говорят о росте этого сегмента ипотечного кредитования в 20 раз за последние три года.





Васев также отметил, что одна из причин популяризации такого вида ипотечных кредитов в нынешнем году — это то, что основная часть выдачи кредитов на строительство частных домов приходится на государственные программы.











