Волгоградская область представила в Фонд ЖКХ две заявки на получение дополнительной финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья. Как сообщили ИА «Высота 102» в корпорации, финансирование понадобилось для расселения жителей, проживающих в ветхих домах, признанных непригодными до 1 января 2017 года, в рамках этапов 2022-2023 и 2023-2024 годов.

В соответствии с представленной заявкой Волгоградская область для реализации этапа 2022-2023 годов программы переселения планирует дополнительно получить 172,69 млн. рублей из средств Фонда ЖКХ, в порядке софинансирования регион добавит 3,52 млн рублей. А для реализации этапа 2023-2024 годов – еще 58,69 млн рублей из средств Фонда ЖКХ, из бюджета региона выделят 1,2 млн рублей.

Для реализации этапов 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 и 2023-2024 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, Волгоградской области из средств госкорпорации предусматривалось выделить 4,96 млрд. рублей. Софинансирование со стороны региона составило 1,87 млрд. рублей. Эти средства направлены на переселение 8 005 человек из 3 120 непригодных для проживания жилых помещений общей площадью 116,03 тыс. кв. м.

Напомним, правительством Российской Федерации было принято решение выделить в 2022 году из резервного фонда бюджетные ассигнования в размере 24 млрд. рублей для предоставления 43 субъектам РФ компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.