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ВТЗ принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес»

Актуально 16.11.2022 15:37
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16.11.2022 15:37


Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), поддержал всероссийскую акцию «Сохраним лес». На территории Волгоградского лесничества с участием экологических волонтеров ВТЗ было высажено около 4 тысяч саженцев акации.
В мероприятии приняли участие около 50 сотрудников ВТЗ, в том числе профессиональные экологи и члены экологического совета. Акция, которую ТМК поддерживает в регионах своего присутствия, в Волжском стала продолжением системных усилий компании по озеленению. За последние полтора года на ВТЗ высажено 700 саженцев хвойных и лиственных пород деревьев, среди которых туя, ель, ясень, клен, ирга и павловния.
ВТЗ реализует экологические проекты, чтобы сохранить природные богатства региона. Мы внедряем наиболее экологичные технологии, занимаемся экологическим просвещением, выступаем площадкой для обсуждения региональных природоохранных инициатив. Завод с 2019 года возводит «зеленый щит» для улучшения качества атмосферного воздуха, а в 2022 году в рамках корпоративного проекта мы приступили к созданию карбоновой фермы с целью дальнейшего сокращения углеродного следа нашего производства, – отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
ТМК выступает партнером всероссийской акции «Сохраним лес» и участвует в ее мероприятиях в городах присутствия компании. Это одна из крупных экологических инициатив, стартовавшая в 2019 году в рамках национального проекта «Экология». За три года к ней присоединилось 2,5 миллиона участников, которые высадили 150 миллионов деревьев. В 2022 году организаторы поставили целью посадить не менее 80 миллионов деревьев по всей стране.

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