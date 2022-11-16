Экономика

В Волгоградской области цены на новостройки в 2022 году выросли на 13%

Экономика 16.11.2022 12:00
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16.11.2022 12:00


В Волгоградской области в третьем квартале 2022 года по сравнению со вторым кварталом текущего года цены на первичном рынке жилья выросли в среднем на 5,3%, на вторичном – на 1,2%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. При этом во втором квартале этого года также был отмечен рост цен по сравнению с первым – на новое жилье на 8,2%, на вторичку – на 3,1%. Таким образом, в 2022 году новое жилье подорожало на 13,5%, а вторичное – на 4,3%. 

В настоящее время средняя цена одного квадратного метра жилья в многоквартирных домах в регионе в третьем квартале 2022 года на первичном рынке составила 77,7 тыс. рублей, на вторичном  – 61,2 тыс. рублей.

При этом среди регионов ЮФО самые низкие цены на жилье в Калмыкии. В этой республике стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 49223 рубля, на вторичном – 54282 рубля. 

Самые высокие цены на новостройки зафиксированы в Севастополе – 131104 рубля за «квадрат». А в Краснодарском крае больше всего стоят квартиры на вторичном рынке – 184383 рубля за квадратный метр.

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