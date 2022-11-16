Бочаров и Новиков утвердили план по строительству дорог в Волгоградской области

Экономика 16.11.2022 07:52
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16.11.2022 07:52
Меморандум о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Волгоградской области подписали на площадке Транспортной недели в Москве губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и руководитель Росавтодора Роман Новиков. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.
- Соглашение с Росавтодором, нашим надежным партнером, позволяет решать задачи по формированию мощной и современной транспортной инфраструктуры Волгоградской области, — отметил Андрей Бочаров. — Помимо реализации больших проектов — строительства обхода Волгограда, Третьего пускового, решения вопросов, связанных с объектами по ростовскому и московскому направлениям, — одна из серьезных задач — участие Волгоградской области в формировании транспортного коридора Север-Юг, - отметил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что это позволит региону на десятки лет стать транспортным узлом государственного уровня.
Андрей Бочаров также отметил, что продолжится развитие транспортной инфраструктуры муниципальных образований и межмуниципальных объектов. В частности, в рамках меморандума предстоит привести в нормативное состояние автодороги общей протяженностью более 1 тыс. км. Средства на реализацию программы планируют направлять из федерального и регионального бюджетов.
Особое внимание будет уделено развитию транспортного узла Волгограда – это касается и автомобильного, и водного видов транспорта и организации комплексных пересадочных узлов.
Роман Новиков в свою очередь отметил эффективную работу команды региона — Волгоградская область входит в число лидеров по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Фото: администрация Волгоградской области
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