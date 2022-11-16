Расследования

В Камышине осудили спасателя после крушения катера: подробности уголовного дела

Расследования 16.11.2022 08:28
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16.11.2022 08:28


В Волгоградской области суд признал Игоря Гребенникова виновным в халатности, приведшей к гибели мужчины и его 12-летнего сына при крушении катера в Камышине в апреле 2022 года. Спасателя, находившегося в тот вечер на дежурстве, приговорили к 320 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу. 

Подробности резонансного уголовного дела — в материале ИА «Высота 102».



По версии следствия, 15 апреля 2022 года бывший спасатель Камышинского поисково-спасательного подразделения Сергей Мищихин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, но управляя при этом служебным маломерным судном с пятью пассажирами на борту, допустил столкновение с плавучим знаком — бакеном, в результате чего катер опрокинулся и все находившиеся на борту оказались в воде.

В результате происшествия погиб мужчина 1981 года рождения и его 12-летний сын. Сообщение об опрокидывании маломерного суда в районе набережной города Камышина поступило около 20.35. 


На фото: Сергей Мищихин

Как выяснилось в судебном следствии, Сергея Мищихина в нарушении установленного порядка пустил на территорию Камышинской спасательной станции именно осужденный Игорь Гребенников, назначенный спасателем приказом директора ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» Ильей Будиловским в 2020 году. Напомним, что в конце мая 2022 года Будиловский покинул свой пост. Официальной причиной увольнения называется личное желание главного спасателя региона, однако не исключено, что о пенсионном возрасте главы службы в госучреждении вспомнили именно после крушения катера. 


На фото: экс-директор ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области»

Согласно приговору суда, Гребенников 15 апреля 2022 года находился на своем посту в качестве дежурного по Камышинскому ПСП. Должностная инструкция обязывала спасателя в том числе следить за использованием плавсредств и автотранспортной техники по назначению, а также по распоряжению начальника станции в ночное время закрывать двери (ворота, калитки) на запоры и осуществлять допуск посетителей в соответствии с установленным регламентом. 

Установлено, что в период с 18.00 до 19.50 Гребенников, находясь при исполнении на спасательной станции, расположенной в Камышине по улице Закирпичной, 6, совершил халатность, действуя по неосторожности. Около 18.30 с разрешения начальника Камышинского ПСП Владимира Маклакова, полученного в ходе телефонной беседы, Гребенников пропустил на территорию станции Сергея Мищихина вместе с пятью знакомыми. Среди взрослых на территории Камышинской базы оказался и несовершеннолетний ребенок. 


Уголовные дела в отношении Мищихина и Маклакова выделены в отдельное производство. По информации Западного МСУ на транспорте СКР, при расследовании уголовного дела установлена причастность начальника Камышинской ПСС к совершений преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, а также ч. 2.1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

— В отношении спасателя Мищихина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, — пояснили информагентству в пресс-службе Западного МСУ на транспорте СК РФ. 

После того, как Мищихин попал на станцию, он в период времени с 19.40 до 19.50, будучи пьяным, с помощью ключей зажигания, расположенных в замке катера «Вельбот-45», воспользовался невнимательностью Гребенникова и неправомерно завладел моторной лодкой с подвесным мотором YAMAHA-40, принадлежащим ГКУ «Аварийно-спасательная служба». Затем вместе со своими знакомыми Сергей Мищихин отправился по акватории Волги в направлении Камышинского историко-краеведческого музея, после чего продолжил движение вдоль набережной Камышина.


Подсудимый Гребенников в суде полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке, что предполагает принятие судебного решения без проведения судебного разбирательства. Адвокат спасателя и представитель потерпевшего по делу не возражали. Действия Гребенникова суд квалифицировал по ч. 1 ст. 293 УК РФ как халатность. При вынесении приговора были учтены характеристики по месту работы спасателя, наличие на иждивении двоих малолетних детей, деятельное раскаяние и заглаживание вины. 

Известно, что осужденный не раз был отмечен ведомственными наградами и почетными грамотами, а также является пенсионером по выслуге лет. Спасатель совершил преступление впервые в жизни. До вступления приговора в законную силу Игорь Гребенников находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Гражданский иск по делу не заявлялся. 

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Фото и видео: Западное МСУ на транспорте СКР / объединенная пресс-служба судов Волгоградской области / архив ИА «Высота 102» / Татьяна Колупаева РИАЦ

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