В Волгограде уволен главный спасатель региона Илья Будиловский

В Волгограде сегодня, 31 мая, стало известно об отставке директора ГКУ Волгоградской области «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» Ильи Будиловского. Как сообщает ИА "Высота 102", главный спасатель региона написал заявление по собственному желанию.

Известно, что Илья Александрович отправится после отставки на отдых по достижении пенсионного возраста. Будиловскому 67 лет, а аварийно-спасатиельную службу региона он возглавлял с 2012 года.

В качестве официальной причины увольнения называется личное желание Будиловского, однако не исключено, что о пенсионном его возрасте в государственном учреждении вспомнили после недавнего крушения маломерного судна в городе Камышине. Напомним, что в результате опрокидывания катера 15 апреля погибли два человека. Управлял судном сотрудник камышинской спасательной станции.

Фото: Татьяна Колупаева / РИАЦ