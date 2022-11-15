В Волгограде завели дело на насильника с Казачьего рынка

В Волгограде сотрудниками СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 35-летней женщины возле Казачьего рынка на улице Краснополянской. По сведениям официального представителя СКР Дарьи Буяновой, следствие намерено ходатайствовать об аресте 27-летнего подозреваемого.

– 5 ноября возле дома 50 по улице Краснополянской неизвестный мужчина с целью подавления воли потерпевшей нанес женщине несколько ударов в область головы, после чего, угрожая расправой, подверг ее сексуальному насилию, – сообщила представитель регионального следственного управления. – После совершения противоправных действий, подозреваемый с места происшествия скрылся.

Уточняется, что потерпевшая уже опознала 27-летнего насильника. В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий.

Ранее, напомним, о задержании подозреваемого сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Кроме того, было опубликовано видео с насильником и его жертвой.