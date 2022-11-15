Расследования

В Волгограде у рынка в Дзержинском районе изнасиловали женщину: видео

Расследования 15.11.2022 10:52
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15.11.2022 10:52

В Волгограде задержали подозреваемого в изнасиловании 26-летней местной жительницы. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось ночью в Дзержинском районе напротив рынка. 

— 6 ноября в полицию обратилась 26-летняя женщина. Она сообщила, что в Дзержинском районе напротив рынка ночью на нее напал неизвестный и, под угрозой применения физической силы изнасиловал ее, после чего скрылся, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

  

В областном главке МВД уточнили, что в результате ОРМ и благодаря результатам проведенной специалистами Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области генетической экспертизы сотрудники полиции задержали подозреваемого.

— По данному факту следственными органами СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ, — добавили в полицейском ведомстве. 

Известно, что задержанному по подозрению в совершении преступления 27 лет.  

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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