В Волгограде у рынка в Дзержинском районе изнасиловали женщину: видео

В Волгограде задержали подозреваемого в изнасиловании 26-летней местной жительницы. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось ночью в Дзержинском районе напротив рынка.

— 6 ноября в полицию обратилась 26-летняя женщина. Она сообщила, что в Дзержинском районе напротив рынка ночью на нее напал неизвестный и, под угрозой применения физической силы изнасиловал ее, после чего скрылся, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В областном главке МВД уточнили, что в результате ОРМ и благодаря результатам проведенной специалистами Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области генетической экспертизы сотрудники полиции задержали подозреваемого.

— По данному факту следственными органами СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ, — добавили в полицейском ведомстве.

Известно, что задержанному по подозрению в совершении преступления 27 лет.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

