Чиновники коллективно оскорбились и потребовали привлечь жителя Волгоградской области за клевету





67-летний житель Волгоградской области Виктор Дегтярев едва не стал фигурантом уголовного дела о клевете после того, как решил привлечь внимание властей к проблемам своего родного Нехаевского района. Виктор Васильевич отправил письма-обращения губернатору и в администрацию президента. А в итоге группа чиновников администрации Нехаевского района написала на него заявление в полицию.

– Первое письмо писал не я. Ко мне обратились жители станицы Нехаевская, которые не могли поставить под ним свои фамилии - боялись лишиться работы. Среди них, кстати, были и сотрудники администрации. Поэтому я назвался автором. Я просил администрацию области и прокуратуру провести проверку по той информации, которая была там указана. Например, что одна чиновница ездит в салон красоты на своей машине. Конечно, я этого знать не мог, я живу в селе Кругловка. Но я и не утверждал ничего. Правдивая это была информация или нет, можно было понять после проверки. Я и просил эту проверку провести, а если нарушения бы подтвердились, наказать виновных. Глава района тоже должен был подключиться к этой проверке, если речь шла о его подчиненных. А получилось, что меня обвинили во всех грехах, - рассказал ИА «Высота 102» Виктор Васильевич.





Раньше Виктор Дегтярев работал главой Кругловского сельского поселения, сейчас на пенсии, но все равно, признается, душа у него за район болит, как и у тех нехаевцев, что это письмо составили.

- Посмотрю на соседей, урюпинцев, как у них все развивается, благоустраивается, в районную больницу уже не страшно попасть, и хочется, чтобы и у нас так было, – говорит Виктор Васильевич. – А к нам в станицу раз в неделю приезжает гинеколог из Урюпинска, своих специалистов нет. И это же я с людьми все время общаюсь, они тоже недовольны тем, что у нас в районе происходит. Но люди боятся открыто свое мнение высказать – кто-то где-то работает, у кого-то родственники зависят от властей.

Письма в администрацию Волгоградской области и к главе государства получились аж на несколько листов. В них содержалось и описание существующих проблем, и взгляд на данную ситуацию, который заключался в том, что власти не прислушиваются к людям, а порой занимаются и показухой.

– Вот, например, в станице Нехаевская отремонтировали тротуары на улице Ленина, – повествует Виктор Васильевич. – Вроде ведь благое дело сделали, но все знают, что под ними проходит недействующая старая теплотрасса. С учетом того, что под трассу каждый год стекает талая вода и стоит большая лужа, тротуары могут просто в один далеко не прекрасный день провалиться. Но чиновники людей не слышали – говорили, так положено по проекту.

Другой пример равнодушия местных властей, приводит Виктор Дегтярев, связан с просьбами жителей хутора Павловский отремонтировать аварийный мост через реку Тишанку.

– В поселении людям сказали, что денег на это нет. Тогда хуторяне сами, как могли, залатали мостки. И тут же мы узнаем, что на замену асфальта на улице Кооперативной в станице Нехаевская нашли больше трех миллионов рублей. При этом я обратил внимание на то, что на этой улице живут многие наши чиновники.





По словам Виктора Васильевича, деньги на благоустройство в районе тоже могли быть потрачены неэффективно.

– В Упорниках, Захоперском, Динамо, Тишанке, Родничках тротуарные дорожки начали зарастать травой и разрушаться, полторы тысячи роз в станице Нехаевская вымерзли, а памятники, которые ремонтировались в той же Кругловке, Луковской, Захоперском уже снова ветшают. В своей родной Кругловке я добился, чтобы памятник у нас на совесть отремонтировали, а в других селах? Это же все видят, что нового я рассказал в своих обращениях?

Поведал Виктор Васильевич и о поездках чиновников на служебных авто. Так, он просил обратить внимание на то, что глава района ежедневно ездит на машине администрации домой в станицу Алексеевская и обратно. Это, подсчитал житель Нехаевского района, 150 километров ежедневно.

– В 2016 году администрация района в год прокатала 19 тысяч литров бензина, а в 2020 году, когда, кстати, была пандемия и удаленка, уже 24 тысячи литров, – рассказывает Виктор Васильевич. – Эта информация общедоступна, из открытых источников – с сайта госзакупок. В обращении было и про зарплаты чиновников – это тоже не тайна, сколько глава района зарабатывает. А в отделе культуры ведущий специалист получает в пять раз меньше.





Попросивший «обратить внимание на наш забытый всеми уголок Волгоградской области» пенсионер Дегтярев, отправив письма, даже и предположить не мог, что после этого его персоной заинтересуются правоохранительные органы.

– Вдруг я узнаю, что на меня написали коллективное заявление сотрудники администрации Нехаевского района и потребовали привлечь меня к ответственности за распространение недостоверных сведений и оскорбления, – рассказал Виктор Васильевич. – Думаю, что написали заявление те, чьи фамилии я в своих обращениях упоминал. А у меня в полиции просили назвать тех, кто это письмо на самом деле составил. Но я, конечно, никого не выдал. Да я и себя, и этих людей не считаю ни в чем виноватыми. Они хотели привлечь внимание к проблеме, чтобы разобрались, чтобы их решили. Никто ни на кого не клеветал и ничью честь не унижал.