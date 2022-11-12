Борьба с коррупцией

Дирекция "Волгоград Арены" снова отказалась от двух новых футбольных полей

Борьба с коррупцией 12.11.2022 10:49
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12.11.2022 10:49



В Волгограде продолжаются странности в закупке на оказание услуг по строительству двух футбольных полей с искусственным покрытием на стадионе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, накануне, 11 ноября ГАУ «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» объявило об отмене поиска подрядчика для строительства полей, предназначенных для тренировок воспитанников юношеских команд. В документе сообщается, что дирекция приняла решение об отмене проведения конкурентной закупки, однако причина не называется.

Напомним, конкурс на строительство двух футбольных полей для тренировок юношей на стадионе с двумя игровыми зонами отменяется уже во второй раз. Ранее дирекция намеревалась найти подрядчика на выполнение этих работ за 58,5 миллиона рублей. Однако затем закупку аннулировали и был объявлен новый конкурс с начальной стоимостью контракта уже в 40,2 миллиона рублей.

В ГАУ корреспонденту ИА «Высота 102» поясняли, что это было связано с техническими моментами. Так, часть суммы от первоначальной цены контракта была внесена в материалы заказчика, поэтому она и снизилась почти на 18 миллионов. При этом в учреждении подчеркнули, что всегда в поиске подрядчиков пользуются методом конкурентных закупок.

Однако не исключено, что очередная отмена конкурса связана с намерением дирекции провести закупку услуг у единственного поставщика.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

 

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