ВОЛМА: Развитие персонала и есть развитие Компании





Победителем регионального конкурса «Лучшие практики наставничества Волгоградской области-2022» в номинации «Наставничество в области прорывных технологий» стал Михаил БАБКИН, руководитель производственно-технологической службы ООО «УК ВОЛМА».





«Прорывные технологии» и «ВОЛМА» давно стали синонимами, что подтверждают успехи Компании на рынке. А в случае с конкурсом это касается еще и двух областей деятельности ВОЛМА – развития персонала и инновационных технологий производства.





Михаил Викторович БАБКИН пришел в Компанию в 2017 году на должность технолога. Образованный, вдумчивый, обладающий проектным мышлением уже в 2018 году он был включен в управленческий кадровый резерв Компании. Эта прикладная программа развития персонала преследует конкретные цели - обеспечение Компании профессионалами, способными генерировать результат и работать проактивно. Михаил окончил курс наставничества, и главное, наработал практические навыки на производствах ВОЛМА. И, пройдя путь ведущего инженера-технолога, главного технолога управления по производству, в 2021 году был назначен на должность руководителя производственно-технологической службы Управляющей компании «ВОЛМА».





Среди множества проектов Михаила, связанных с эффективной эксплуатацией, усовершенствованием и модернизацией производственных мощностей ВОЛМА (в Компании работают 8 заводов по производству ГКЛ, строительных смесей и пазогребневых плит), одним из самых прорывных стал проект «цифровой завод».

- Это самая продвинутая цифровая платформа, реализованная на российском программном продукте, позволяющая в режиме реального времени оценивать состояние, работоспособность любых значимых узлов и линий на производстве на заводах компании, - объясняет генеральный директор ВОЛМА, Владимир ОВЧИНЦЕВ. - В единицу времени центральному управлению по производству транслируется максимум конкретной информации с линий любого предприятия. Цифровые узловые датчики передают данные, а платформа их собирает, анализирует и дает возможность планировать и осуществлять необходимую коррекцию. Проект одновременно и диагност, и аналитик, и «будильник», если так будет понятнее.





Михаил БАБКИН стал и инициатором этого проекта и его менеджером – составил техническое задание, обеспечил создание, а также приемку и тиражирование системы на все производственные подразделения Компании. При этом выступая в роли наставника при внедрении системы на очередном заводе. Эффективность проекта – налицо. Он позволяет эксплуатировать мощности наиболее оптимально, что в свою очередь напрямую влияет на повышение производительности.





Российский центр компетенций, цель деятельности которого как раз повышение производительности, инициировал номинацию «Наставничество в области прорывных технологий», в котором на региональном уровне победил Михаил БАБКИН, представивший проект «цифровой завод».



