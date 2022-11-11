Общество

Волгоградская область удостоена переходящего вымпела Министра обороны РФ

Общество 11.11.2022 14:24
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11.11.2022 14:24


В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» сегодня, 11 ноября, в торжественной обстановке вручили переходящий вымпел министра обороны РФ Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе мероприятия также состоялось награждение почетными грамотами общественного совета МО РФ. 


— Уважаемые волгоградцы, сегодня значительно возросла необходимость повышения качества подготовки граждан к военной службе. Все мы являемся свидетелями тех событий, которые сейчас происходят, — обратился к присутствующим начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации контр-адмирал Владимир Цимлянский. — Всесторонняя качественная подготовка молодежи к решению общенациональных задач, в том числе военно-патриотическое воспитание, подготовка граждан к военной службе, — одно из приоритетных направлений. И основная роль в этой работе принадлежит субъектам Российской Федерации. 


По словам представителя ГШ ВС РФ, Волгоградская область уверенно победила в острой конкурентной борьбе, подтвердив звание лучшего региона в РФ в сфере допризывной подготовки граждан, а также за высокий уровень организации и проведения призыва на военную службу по итогам 2021 года. 

— Уверен, что высокие результаты станут образцом и примером отношения органов власти к вопросам подготовки молодежи к военной службе. В Минобороны не сомневаются, что вы сохраните свои позиции и преумножите достижения, — заключил Цимлянский. 


По словам контр-адмирала, подобный конкурс среди субъектов РФ проводится с 2000 года. Оценивается подготовка молодых людей к военной службе по военно-учетным специальностям, уровень годности граждан и другие показатели. Волгоградская область четыре раза  занимала призовые места, в а этом году была удостоена первого места. Конкурировали с Волгоградским регионом Архангельская, Владимирская и Кировская области, Приморский край.


В ответном слове вице-губернатор, руководитель аппарата губернатора региона Евгений Харичкин отметил, что жители Волгоградской области, как потомки воинов-победителей, свято чтут память героических защитников Сталинграда. 

— Продолжая славные традиции воинов-освободителей, наши военно-патриотические клубы и объединения, представители «Волонтеров Победы», Юнармии, поисковые отряды во взаимодействии с Минобороны России работают над главной государственной задачей по воспитанию истинных патриотов, — добавил Харичкин. — У нас растет достойная молодежь. Патриотическую деятельность мы будем активно продолжать. Любовь к Отечеству — главная сила нашего народа, основа всех побед России. 


Также вице-губернатор отметил в своем выступлении ветеранское сообщество области, и от имени всех волгоградцев выразил благодарность за высокую оценку проведенной в регионе работы. 

— Уверен, что конструктивное взаимодействие органов исполнительной власти, местного самоуправления с Минобороны РФ, военным комиссариатом и в дальнейшем будет способствовать решению самых важных задач, которые ставит Президент РФ — Верховный Главнокомандующий, — резюмировал Евгений Харичкин. 


В ходе церемонии отличившимся чиновникам, представителям военных комиссариатов, образовательных учреждений, патриотических, спортивных и культурных организаций вручили почетные грамоты от Минобороны и общественного совета, действующего при военном ведомстве. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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