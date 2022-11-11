«Красный Октябрь» принял участие в 28-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо»





Крупнейшее в сфере металлургии мероприятие проходит с 8 по 11 ноября в трех павильонах ЦВК «Экспоцентр» в Москве. У потенциальных партнеров есть возможность в течение четырех дней увидеть все многообразие черной и цветной металлургии, а также современного оборудования и технологий. На одной площадке собралось порядка 420 участников: металлургические и машиностроительные компании, производители металлоконструкций и металлоизделий, предприятия трубной промышленности, производители метизной продукции, проката цветных металлов, поставщики металлопродукции и сервисные металлоцентры, производители металлургического оборудования и инжиниринга.

Ключевой задачей выставки по словам организаторов стала переформатирование стратегий бизнеса металлургических компаний и выстраивание новых партнерств в сложившихся условий конъюктуры рынка.

Это первая с 2019 года выставка, на которой «Красный Октябрь» представил свой стенд. Он стал одной из самых посещаемых площадок. Управляющий директор АО «Корпорация Красный октябрь» Константин Волков принимал непосредственное участие в выставке: вел деловые переговоры и заключал новые партнерские соглашения.

– Для меня важно получить обратную связь от наших клиентов, – отметил Константин Волков. – Этот год был очень насыщенный на освоение новых видов продукции, в первую очередь это касается сортового нержавеющего проката. В рамках импортозамещения наше предприятие освоило марку стали ШХ 15 Ш, которой очень не хватает производителям подшипников. Еще одним видом продукции стало освоение производства 12 метрового листа. В перспективе этот лист может поставляться для предприятий трубной отрасли. Благодаря вот таким вот форумам мы находим новых клиентов и расширяем нашу географию внутри страны. Мы не только не потеряли в объемах после того как перестали поставлять на рынки западной Европы, а делаем сейчас даже больше чем в начале года.

Отметим, что «Металл-Экспо» - это площадка, которую посещают владельцы и первые лица металлургических компаний, принимающие решения по закупкам и сбыту продукции. В рамках форума также проходят конференции, семинары и круглые столы по сегментам металлургического бизнеса.



