Телеком

Пенсионеры вытесняют молодую аудиторию в TikTok

Телеком 10.11.2022 11:31
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10.11.2022 11:31


Пользователи старше 55 лет — единственная аудитория TikTok с растущим трафиком. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав с помощью инструментов big data изменения в мобильном трафике соцсети за 10 месяцев этого года. 
С начала года мобильный трафик в сегменте пользователей TikTok старше 55 лет вырос более чем в два раза. Несущественный всплеск интереса был зафиксирован у пользователей в возрасте от 36 до 54 лет.  В целом, доля аудитории старшего и среднего возраста увеличилась с 23% в январе до 32% в октябре. 
Активность молодой аудитории, традиционной для TikTok, снижается. Так, мобильный трафик у пользователей от 14 до 20 лет уменьшился на треть, от 21 до 35 лет — на 45%. Падение интереса к сервису молодых «тиктокеров» может быть связано с запретом на загрузку новых видео, который действует с весны. Теперь в TikTok можно смотреть только ранее загруженный повторяющийся контент.
В других социальных сетях также наблюдается рост мобильного интернет-трафика среди пенсионеров, однако там потребление увеличивается во всех возрастных категориях. 
По итогам 2021 года TikTok стал самым быстрорастущим сервисом в России: тогда мобильный трафик вырос более чем в два раза. Уже в 2022 году активность пользователей с каждым месяцем снижается, например, в октябре мобильный трафик сократился на 21% по сравнению с началом этого года.

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