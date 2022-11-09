Экономика 09.11.2022 08:33
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09.11.2022 08:33
В Волгограде назвали самые высокооплачиваемые профессии ноября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сервис SuperJob, так, больше всего готовы платить менеджеру по продажам складской техники. Компания специализируется на вилочных машинах. Сотруднику предлагают зарплату от 100 тыс. рублей.
Второе место занимает вакансия геодезиста с профильным образованием. Ему предстоит заниматься проведением исполнительной съемки, разбивкой и контролем за монтажными работами. Будущему сотруднику обещают оплату от 80 до 100 тыс. рублей.
На третьем месте — вакансия торгового представителя с опытом работы от 1-го года. Ему предлагают оплату от 62 тыс. рублей, дополнительные мотивационные программы, компенсацию проезда и мобильной связи, обучение и перспективы карьерного роста.
Также в рейтинг вошла вакансия технолога пищевого производства в молочной отрасли. Работодатель — крупнейшая торгово-производственная компания. Сотруднику готовы платить от 60 до 100 тыс. рублей, а также обещают ежеквартальные премии.
Замыкает рейтинг вакансия инженера-проектировщика автомобильных дорог. Ему предлагают оплату от 60 тыс. рублей, оплату питания и корпоративные подарки.
В топе наиболее высокооплачиваемых предложений ноября — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT, резюмировали в компании.
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