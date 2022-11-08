Глава банка «Открытие» ждет снижения инфляции в России до уровня 4-4,5% в 2023 году

Время ожидания на линии поддержки корпоративных клиентов в Сбербанке сократилось в 2,5 раза08.11.2022 15:05
ВТБ: спрос на розничные кредиты вырос во второй половине октября08.11.2022 15:03
Чистая прибыль банка «Открытие» за 9 месяцев составила 15,8 млрд рублей08.11.2022 14:02
Банк «Открытие» на месяц отменяет комиссии за переводы для предпринимателей08.11.2022 13:06
«Открытие Авто»: октябрь прервал начавшийся летом рост продаж авторынка08.11.2022 10:35
ВТБ узнал, как часто россияне пользуются кредитным картами08.11.2022 10:20
Банк Уралсиб запустил сервис для малого бизнеса «Цифровая зарплата»07.11.2022 16:51
Сбер запустил спецпроект «Твоя карьерная личность»07.11.2022 15:57
Сбер снова вошёл в тройку крупнейших эквайеров мира07.11.2022 15:50
Банк «Открытие»: к 2030 году цветные металлы подорожают на 20%07.11.2022 15:06
«Открытие Авто»: октябрьские успехи в продажах подтолкнули шесть популярных моделей автомобилей к росту цены07.11.2022 13:56
ВТБ: в этом году продажи автокредитов в России могут составить 670 млрд рублей07.11.2022 10:27
Вопросы охраны труда и промышленной безопасности – в особом фокусе внимания «ЕвроХима»07.11.2022 10:03
Образовательной площадкой для руководителей предприятий компании «ЕвроХим» стал Гремячинский горно-обогатительный комбинат, мощности которого развивает в Котельниковском районе Волгоградской области «ЕвроХим-ВолгаКалий». Освоение новых методов управления сложными многофакторными производственными процессами и...