11 тысяч деревьев высажено в санитарно-защитной зоне «КАУСТИКа»

Экология 07.11.2022 13:57
0
07.11.2022 13:57
На участке площадью 8,8 гектара фирма «ОНИКС» и сотрудники предприятия высадили белые тополя — это второй этап большого проекта озеленения территории, прилегающей к промплощадке.
Новый участок станет продолжением уже прижившихся насаждений из трех тысяч деревьев, которые были высажены год назад. Таким образом, общая площадь зеленых насаждений в санитарно-защитной зоне «КАУСТИКа», граничащей с автодорогой в сторону р.п. Светлый Яр, составит более 11 гектаров.
— Озеленение — важная часть «Программы природоохранных мероприятий АО «КАУСТИК» 2019-2023 гг.». Здесь, в степной зоне, каждое дерево на счету. Экологический эффект от увеличения площадей зеленых насаждений, особенно в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий, сложно переоценить. Наша экологическая программа постепенно расширяется. «КАУСТИК» высаживает деревья как с помощью подрядчиков, использующих спецтехнику, так и силами наших экологических служб: специалистов отделов охраны окружающей среды и производственного экологического контроля, экологического центра аналитического контроля, цеха озеленения, — рассказал главный инженер АО «КАУСТИК» Дмитрий Занин.
Для второго участка выбран тот же вид деревьев, отлично зарекомендовавший себя — тополь белый, не дающий пуха. Эта устойчивая порода хорошо перенесла суровую зиму и жаркое волгоградское лето. Благодаря регулярному комплексному уходу — обработке от вредителей, удобрению, культивации, капельному поливу — саженцы на первом участкехорошо прижилисьи сформировали годовой прирост более одного метра, после чего проект решили расширить.
В целом за пять лет, в течение которых специалисты фирмы «ОНИКС» будут заботиться о деревьях, предполагается, что тополя в санитарно-защитной зоне достигнут высотыболеешести метров. Лесозащитная полоса обеспечит долговечный положительный эффект сокращения выбросов парниковых газовв окружающую среду.Стоимость проекта — более 51 млн руб.
Дезинфекцию проведут в пойме Царицы в Волгограде после аварии на коллекторе02.11.2022 09:25
Экология 02.11.2022 09:25
Леса в Волгоградской области опылят с самолетов29.10.2022 19:32
Экология 29.10.2022 19:32
Росприроднадзор: стоки из аварийного коллектора в Волгограде утекли в Волгу28.10.2022 20:49
Экология 28.10.2022 20:49
Ущерб экологии от разлива нефти под Волгоградом оценивается в 6 миллионов рублей28.10.2022 10:08
Экология 28.10.2022 10:08
РУСАЛ обновил экологическую политику27.10.2022 12:55
Экология 27.10.2022 12:55
Два в одном: 110 тысяч прожорливых мальков выпустили на важное дело в волгоградский водоем26.10.2022 20:42
Экология 26.10.2022 20:42
Волонтёры Сбербанка выпустили более 37 тысяч мальков в акваторию Волги и Волгоградского водохранилища26.10.2022 14:16
Экология 26.10.2022 14:16
В лесничествах Волгоградской области к зиме высадят больше миллиона саженцев24.10.2022 16:05
Экология 24.10.2022 16:05
Тысячи сазанов и толстолобиков выпустили в Медведицу в Волгоградской области23.10.2022 16:49
Экология 23.10.2022 16:49
В волгоградское озеро Два Брата завезут 42 килотонны глины21.10.2022 20:10
Экология 21.10.2022 20:10
Способ ликвидации «Белого моря» в Волгограде вынесли на суд общественности19.10.2022 14:45
Экология 19.10.2022 14:45
Сбер дважды стал лучшим в акции «Зелёный и здоровый офис»18.10.2022 12:55
Экология 18.10.2022 12:55
«Там целые озера нефти»: в Волгограде известную фирму застукали на сливе нефтешлама15.10.2022 07:15
Экология 15.10.2022 07:15
Производитель тротуарной плитки в Волгограде судится с Росприроднадзором из-за свалки14.10.2022 09:51
Экология 14.10.2022 09:51
На расчистку заиленной Медведицы в Волгоградской области уйдет три года13.10.2022 16:41
Экология 13.10.2022 16:41