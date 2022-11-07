Экология

11 тысяч деревьев высажено в санитарно-защитной зоне «КАУСТИКа»

Экология 07.11.2022 13:57
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07.11.2022 13:57


На участке площадью 8,8 гектара фирма «ОНИКС» и сотрудники предприятия высадили белые тополя — это второй этап большого проекта озеленения территории, прилегающей к промплощадке.
Новый участок станет продолжением уже прижившихся насаждений из трех тысяч деревьев, которые были высажены год назад. Таким образом, общая площадь зеленых насаждений в санитарно-защитной зоне «КАУСТИКа», граничащей с автодорогой в сторону р.п. Светлый Яр, составит более 11 гектаров.
— Озеленение — важная часть «Программы природоохранных мероприятий АО «КАУСТИК» 2019-2023 гг.». Здесь, в степной зоне, каждое дерево на счету. Экологический эффект от увеличения площадей зеленых насаждений, особенно в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий, сложно переоценить. Наша экологическая программа постепенно расширяется. «КАУСТИК» высаживает деревья как с помощью подрядчиков, использующих спецтехнику, так и силами наших экологических служб: специалистов отделов охраны окружающей среды и производственного экологического контроля, экологического центра аналитического контроля, цеха озеленения, — рассказал главный инженер АО «КАУСТИК» Дмитрий Занин.

Для второго участка выбран тот же вид деревьев, отлично зарекомендовавший себя — тополь белый, не дающий пуха. Эта устойчивая порода хорошо перенесла суровую зиму и жаркое волгоградское лето. Благодаря регулярному комплексному уходу — обработке от вредителей, удобрению, культивации, капельному поливу — саженцы на первом участкехорошо прижилисьи сформировали годовой прирост более одного метра, после чего проект решили расширить.
В целом за пять лет, в течение которых специалисты фирмы «ОНИКС» будут заботиться о деревьях, предполагается, что тополя в санитарно-защитной зоне достигнут высотыболеешести метров. Лесозащитная полоса обеспечит долговечный положительный эффект сокращения выбросов парниковых газовв окружающую среду.Стоимость проекта — более 51 млн руб. 

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