Экономика

РУСАЛ принял новый Кодекс корпоративной этики

Экономика 03.11.2022 12:34
0
03.11.2022 12:34


РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, утвердил новый Кодекс корпоративной этики.
Документ был принят советом директоров взамен действовавшего с 2005 года (с изменениями от 2007 года) Кодекса. В ходе стратегических сессий и обсуждения необходимых изменений этого ключевого элемента корпоративной культуры уполномоченные по этике на предприятиях, руководители компании и представители трудовых коллективов предложили выстроить новую редакцию Кодекса корпоративной этики на таких ценностях, как открытость, амбициозность, забота, инициативность и сотрудничество.

Помимо этических ценностей, определяющих принципы ведения бизнеса в повседневной жизни, новая версия Кодекса содержит и высшие ценностные ориентиры (своего рода «Моральный компас» бизнеса). Все они являются фундаментом для построения обновлённой корпоративной культуры, требующей ещё большей сплочённости команды, адаптивности и незаурядных решений в новых условиях.
В структуре нового Кодекса все этические принципы ведения бизнеса разделены на три темы «Формирование здоровой и безопасной среды», «Борьба с неэтичным поведением» и «Ответственное распоряжение ресурсами», которые в равной мере обращены ко всем заинтересованным сторонам. Каждая глава содержит указания на конкретные принципы, сформулированные для уровня компании в целом, сотрудников, руководителей, членов Совета директоров (там, где это применимо), даже соискателей на вакантные позиции, а также перечень опубликованных корпоративных политик, более детально раскрывающих ту или иную тему, со ссылками на внешний сайт компании на русском и английском языках.
В заключительном разделе Кодекса, посвящённом соблюдению его положений, помимо обзора инструментов коммуникации по вопросам возможных нарушений Кодекса (включая разветвлённую сеть уполномоченных по этике и анонимную горячую линию), даны гарантии от лица компании в адрес сотрудников и руководителей, сообщающих о нарушениях положений Кодекса.
Генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин прокомментировал принятие обновленного Кодекса корпоративной этики: «Мы убеждены, что следование положениям Кодекса укрепит атмосферу доверия, взаимного уважения и порядочности в наших коллективах и задаст высокий уровень корпоративной культуры Компании. Уже много лет РУСАЛ гордится своей заслуженной репутацией открытого и честного участника рынка. Новый Кодекс корпоративной этики поможет укрепить доверие к компании со стороны делового сообщества и других стейкхолдеров, избежать потенциальных рисков, конфликтов и нарушений, и будет работать во благо процветания компании в долгосрочной перспективе.
Сейчас нам предстоит практический этап по внедрению Кодекса корпоративной этики в жизнь. Уже запланированы встречи в трудовых коллективах, обсуждение с рабочими и молодёжными советами, создание обучающего модуля для сотрудников с участием уполномоченных по этике. Уверен, что принципы и ценности, заложенные в документе, будут близки и полезны каждому в ежедневной деятельности».
С обновленным Кодексом корпоративной этики РУСАЛа можно ознакомиться в специальном разделе сайта Компании RUSAL_Ethics_Code_Ru.pdf

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
03.11.2022 10:47
Экономика 03.11.2022 10:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2022 10:22
Экономика 03.11.2022 10:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2022 09:56
Экономика 03.11.2022 09:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2022 17:36
Экономика 02.11.2022 17:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2022 15:37
Экономика 02.11.2022 15:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2022 13:40
Экономика 02.11.2022 13:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2022 12:57
Экономика 02.11.2022 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2022 11:00
Экономика 02.11.2022 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2022 10:22
Экономика 02.11.2022 10:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2022 16:25
Экономика 01.11.2022 16:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2022 16:06
Экономика 01.11.2022 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2022 15:28
Экономика 01.11.2022 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2022 14:38
Экономика 01.11.2022 14:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2022 14:32
Экономика 01.11.2022 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2022 13:23
Экономика 01.11.2022 13:23
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:19
Поддерживаем связь: «Ростелеком» организовал Wi-Fi для юных казаковСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде похоронили 43-летнего участника СВО Александра ЗабалуеваСмотреть фотографии
13:18
Учредителя КПК «Депозит» отправили на 5 лет в колонию за обман 34 волгоградцевСмотреть фотографии
12:42
Клиенты Tele2 могут выиграть миллион рублей при оплате услуг через СБПСмотреть фотографии
12:36
Крестный ход в Волгограде 4 ноября пройдет по другому маршрутуСмотреть фотографии
11:58
Самолет над Волгоградской областью сообщил о ЧП с пассажиромСмотреть фотографии
11:56
«Представлен к ордену Мужества»: на Украине погиб 23-летний волгоградский десантник Станислав РоспономаревСмотреть фотографии
11:53
Губернатор Бочаров передал Кузбассу капсулу с землей Мамаева курганаСмотреть фотографии
11:06
Площадь Павших борцов и улицу Чуйкова сделают пешеходными в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:58
Стихийную свалку под Волгоградом убрали после иска прокуратурыСмотреть фотографии
10:45
Рисунок школьницы из Волгограда выставлен в Третьяковской галерееСмотреть фотографии
10:41
Губернаторы Волгоградской и Кемеровской областей подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде ущерб природе от старого асфальта с проспекта Жукова оценили в 29 млн рублейСмотреть фотографии
10:22
«Открытие Авто»: в сентябре на покупку новых автомобилей россияне потратили почти 94 млрд рублейСмотреть фотографии
10:11
«Машина заглохла — он въехал»: в Волгограде на оживленном перекрестке ДТП перекрыло полосуСмотреть фотографии
09:47
СК: в Волгоградской области от отравления грибами умер мужчинаСмотреть фотографии
09:40
Военная полиция усиливает патрулирование Волгограда на праздникиСмотреть фотографии
09:27
В Волгограде простились с 30-летним мобилизованным Алексеем КопаневымСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде на месте аварии смонтировали резервную нитку коллектораСмотреть фотографии
09:02
ВТЗ поддержал грантовый проект по социальной адаптации молодежи с ментальными нарушениямиСмотреть фотографии
21:13
На Украине погиб 34-летний мобилизованный в Волгограде Александр ТевяновСмотреть фотографии
20:40
Волгоградская делегация во главе с Бочаровым направилась в КузбассСмотреть фотографии
19:58
Урожай лимонов собирают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:20
РПН запретил волгоградцам пить воду после аварии на коллектореСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде похоронили мобилизованного ефрейтора Геннадия ТарбушинаСмотреть фотографии
17:35
Передышка до весны: половину моста на Третьей продольной в Волгограде открыли после ремонтаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
«Сделал сумасшедший кульбит»: в Волгограде пенсионер сбил 13-летнего школьника на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:59
Авторы Telegram-каналов распространяют фейки о новом отключении воды из-за коллектораСмотреть фотографии
15:04
Чиновников в Котово заставили выделить землю 33 многодетным семьямСмотреть фотографии
14:35
Легендарный волгоградский футболист вернулся в "Ротор"Смотреть фотографии
 