Банк «Открытие» на 20% увеличил выдачи активных кредитных карт

Экономика 01.11.2022 13:06
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01.11.2022 13:06
Продажи активных* кредитных карт в банке «Открытие» выросли почти на 20% в третьем квартале 2022 года по отношению ко второму. Число клиентов банка с активными кредитными картами по итогам сентября превысило 382 тысячи.
Выдачи активных кредитных карт в «Открытии» росли на протяжении всего третьего квартала. В сентябре был установлен исторический рекорд продажи карт. Основные фактор роста – акция для новых клиентов, в рамках которой банк дарил 10 тысяч рублей за использование кредитной карты.
Число активных клиентов с кредитной картой в третьем квартале увеличилось на 10% – до 382 тысяч. Это самый быстрый прирост среди всех розничных продуктов банка.
Также отмечен рост транзакционной активности владельцев кредитных карт: средний месячный оборот по карте в третьем квартале 2022 года по сравнению со вторым увеличился на 16% – до 15,3 тыс. рублей.
Подробнее с условиями кредитных карт можно ознакомиться на сайте банка.
* Активной считается карта, по которой была совершена минимум одна транзакция на сумму от 100 рублей.
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