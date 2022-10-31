Спорт

Волгоградский тренер возглавил клуб соперников «Ротора»

Спорт 31.10.2022 21:10
0
31.10.2022 21:10



Бывший футболист и тренер волгоградского «Ротора» Павел Могилевский назначен главным тренером футбольного клуба «Форте» из Таганрога. 42-летний специалист стал уже третьим наставником команды из Ростовской области с начала сезона, сообщает ИА «Высота 102» на официальную группу  ФК «Форте» VK.

«Ротор» и «Форте» в первенстве второй лиги 2022-2023 вместе выступают в первой группе. Волгоградцы после 15 туров занимают третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков. В свою очередь, таганрожцы расположились на 7-ой позиции, заработав 22 балла.

«Ротор» встречался с «Форте» в первом туре нынешнего сезона. Матч, проходивший  на Волгоград Арене,  завершился  со счётом 2:0 в пользу сине-голубых. Ответная игра между этими соперниками состоится в рамках 26-го тура в конце апреля следующего года.

Напомним, Павел Могилевский, который является уроженцем Волгограда,  выступал за «Ротор» в качестве футболиста c 1997 по 2004 год, а также в сезоне-2010 и провёл за это время более 90 матчей за волгоградскую  команду. По окончанию карьеры игрока Могилевский с 2017 по 2019 годы входил в тренерский штаб «Ротора». После отставки Роберта Евдокимова в сезоне 18/19 стал исполняющим обязанности главного тренера. Являлся старшим тренером сине-голубых до сентября 2019-го, когда был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

Фото ФК "Форте" VK

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
30.10.2022 13:48
Спорт 30.10.2022 13:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.10.2022 19:29
Спорт 29.10.2022 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.10.2022 18:48
Спорт 29.10.2022 18:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.10.2022 20:43
Спорт 28.10.2022 20:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.10.2022 17:13
Спорт 28.10.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.10.2022 13:44
Спорт 26.10.2022 13:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.10.2022 20:31
Спорт 25.10.2022 20:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.10.2022 19:25
Спорт 25.10.2022 19:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.10.2022 19:16
Спорт 24.10.2022 19:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2022 18:40
Спорт 22.10.2022 18:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2022 18:36
Спорт 22.10.2022 18:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2022 16:07
Спорт 22.10.2022 16:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2022 21:48
Спорт 21.10.2022 21:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2022 07:58
Спорт 21.10.2022 07:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2022 21:45
Спорт 18.10.2022 21:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:54
Cуд в Волгограде признал незаконной запись «склонен ко лжи и обману» в военном билетеСмотреть фотографии
21:10
Волгоградский тренер возглавил клуб соперников «Ротора»Смотреть фотографии
20:54
Операция «Ликвидация»: смотрим, как меняют гигантские трубы на месте коммунального ЧП в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:15
Мать погибшего в СВО собралась в Москву ради Аллеи Славы в КамышинеСмотреть фотографии
19:25
В Волгограде в пострадавших от коммунального ЧП районах запускают котельныеСмотреть фотографии
18:52
МО РФ заявило о прекращении выдачи повесток по частичной мобилизацииСмотреть фотографии
17:36
В Волгограде потушили пожар в конюшне циркаСмотреть фотографии
17:19
В Волгограде вынесли приговор торговцам людьмиСмотреть фотографии
16:19
Там люди в форме с автоматами: в центре Волгограда раздались звуки стрельбы и взрывовСмотреть фотографии
16:17
Первую трубу аварийного коллектора в Волгограде заменили на 80%Смотреть фотографии
15:53
Делегация СК России прибыла в Волгоград на межрегиональный слёт кадетовСмотреть фотографии
15:45
«Россети Юг» отремонтировали 16 подстанций в Урюпинском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:44
Воровка со стажем обчистила сейф в сетевом магазине под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде похоронили 32-летнего мобилизованного Сергея МартыненкоСмотреть фотографии
14:28
Еще одна экспертиза: защита волгоградского врача Гиниятова заявит новые ходатайства перед приговоромСмотреть фотографии
14:05
Tele2: самые активные пользователи интернета в старшем поколении – люди в возрасте от 62 до 75 летСмотреть фотографии
13:35
Еще один гидроузел ВДСК реконструируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:29
Очевидцы рассказали подробности ДТП возле бара в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:53
Смотрим, куда подвезут воду в обезвоженные районы Волгограда: список адресовСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде пришел конец кладбищенским войнамСмотреть фотографии
12:19
Легкоатлетический манеж в Волгограде преображается после пожараСмотреть фотографии
12:10
Второе уголовное дело возбуждено в Волгограде из-за ЧП на коллектореСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
Масштабные учения по гражданской обороне анонсировал губернатор БочаровСмотреть фотографии
11:20
СК возбудил уголовное дело по факту коммунального ЧП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:52
Воду жителям двух районов Волгограда вернут 31 октября к вечеруСмотреть фотографии
10:39
«Ростелеком» приступил к масштабной модернизации сети связи в ПетербургеСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде менеджеру крупной торговой сети дали 4 года колонии строгого режимаСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде водитель на Porsche Cayenne сбил троих пешеходов возле бараСмотреть фотографии
10:06
Оперштаб: в пойме заменили уже 65% одной из труб аварийного коллектораСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом остановили автобус из Астрахани с черной икройСмотреть фотографии
 