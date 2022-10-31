Волгоградский тренер возглавил клуб соперников «Ротора»









Бывший футболист и тренер волгоградского «Ротора» Павел Могилевский назначен главным тренером футбольного клуба «Форте» из Таганрога. 42-летний специалист стал уже третьим наставником команды из Ростовской области с начала сезона, сообщает ИА «Высота 102» на официальную группу ФК «Форте» VK.





«Ротор» и «Форте» в первенстве второй лиги 2022-2023 вместе выступают в первой группе. Волгоградцы после 15 туров занимают третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков. В свою очередь, таганрожцы расположились на 7-ой позиции, заработав 22 балла.





«Ротор» встречался с «Форте» в первом туре нынешнего сезона. Матч, проходивший на Волгоград Арене, завершился со счётом 2:0 в пользу сине-голубых. Ответная игра между этими соперниками состоится в рамках 26-го тура в конце апреля следующего года.





Напомним, Павел Могилевский, который является уроженцем Волгограда, выступал за «Ротор» в качестве футболиста c 1997 по 2004 год, а также в сезоне-2010 и провёл за это время более 90 матчей за волгоградскую команду. По окончанию карьеры игрока Могилевский с 2017 по 2019 годы входил в тренерский штаб «Ротора». После отставки Роберта Евдокимова в сезоне 18/19 стал исполняющим обязанности главного тренера. Являлся старшим тренером сине-голубых до сентября 2019-го, когда был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.







Фото ФК "Форте" VK