В Волгограде вынесли приговор торговцам людьми

Расследования 31.10.2022 17:19
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31.10.2022 17:19
Сегодня, 31 октября, Красноармейский районный суд Волгограда огласил приговор членам преступной группы, которые обвинялись в похищении людей для продажи на животноводческие фермы в Калмыкию и Астраханскую область.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фигурантами уголовного дела стали трое мужчин 33, 36 и 54 лет. Самого молодого также признали виновным в грабеже и сбыте имущества, добытого преступным путем. Вину в инкриминируемых деяниях мужчины не признали.
В судебном заседании установлено, что они с ранее осужденным сообщником в период с января по июнь 2020 года искали граждан без определенного места жительства для дальнейшей продажи в качестве рабочей силы на животноводческие фермы в Калмыкию и Астраханскую область.
- Сумма так называемых сделок варьировалась в размере от 10 до 12 тысяч рублей за одного работника. Потерпевшими по уголовному делу признано четверо мужчин и три женщины в возрасте от 40 до 55 лет, - сообщила Черединина.
С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил 33-летнего фигуранта уголовного дела к 10 годам лишения свободы. Его 36-летнего сообщника приговорили к 8 годам 2 месяцам лишения свободы, 54-летнего – к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Как сообщалось ранее, сообщник осужденных, полностью признавший вину и заключивший с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима.
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