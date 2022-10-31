В Волгограде менеджеру крупной торговой сети дали 4 года колонии строгого режима





Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор бывшему сотруднику крупной торговой сети, курировавшего деятельность по обслуживанию и ремонту холодильного и климатического оборудования.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фигуранта уголовного дела признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

- С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей, - сказала Черединина.

Осужденному также запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях в течение 3 лет.

Мужчина взят под стражу в зале суда.

Как сообщало ранее информагентство, перед судом предстал сотрудник одной из коммерческих фирм, имеющих отношение к ООО «Тамерлан».

В судебном заседании установлено, что он с марта 2021 года по апрель 2022 года получил от представителя коммерческой организации более 1 миллиона 100 тысяч рублей за беспрепятственную приемку и оплату работ по договору обслуживания и ремонта холодильного и климатического оборудования крупной торговой сети. В дальнейшем часть полученных таким способом денежных средств фигурант уголовного дела потратил на приобретение автомобиля иностранного производства.

По информации из открытых источников, ООО «Тамерлан» имеет в своем портфеле 13 торговых марок. В их число помимо прочих входят популярные у волгоградцев магазины «Покупочка» и «Покупалко». Учредителями компании выступают бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко и Андрей Пелогейко.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



