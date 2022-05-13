Расследования

Менеджер крупной торговой компании в Волгограде пойман на преступном обогащении

Расследования 13.05.2022 16:47
13.05.2022 16:47


В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего сотрудника одной из коммерческих фирм, имеющих отношение к ООО «Тамерлан». Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина замешан в коммерческом подкупе и легализации преступных доходов. 

— Уголовное дело возбуждено третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области, — прокомментировала официальный представитель областного управления СК России Дарья Буянова. — 36-летний житель Волгограда подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 8 ст. 204 УК РФ — незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денежных средств в особо крупном размере за совершение действий в интересах дающего лица, и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ — легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

По версии следствия, в 2019 году 36-летний подозреваемый стал начальником отдела по обслуживанию и ремонту холодильного и климатического оборудования одной из коммерческих организаций. В марте 2021-го злоумышленник вышел на замдиректора другой частной фирмы с заманчивым предложением. Последнему предложили за деньги поспособствовать в заключении допсоглашений на поставку и монтаж холодильников.

— Замдиректора организации на предложение подозреваемого согласился. В период с марта по апрель 2021 года он получал от 36-летнего фигуранта дела сведения о ценах коммерческих предложений, которые необходимо было подавать для подписания допсоглашений, — добавили в СУ СКР по области.  

В итоге между двумя фирмами составлено 29 дополнительных соглашений на поставку оборудования, а также подписаны акты, подтверждающие факт выполненных работ.

За оказанные услуги 36-летний подозреваемый получил более 1,1 миллиона рублей. В сентябре прошлого года для легализации части преступных доходов фигурант дела приобрел у физического лица машину, позже зарегистрировав ее на свое имя. 

— 4 апреля 2022 года при получении подозреваемым очередной части денег, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, — пояснили в волгоградском следкоме. 

Следователи СКР занимаются сбором и закреплением доказательственной базы по уголовному делу. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействий коррупции по Волгограду.

По информации из открытых источников, ООО «Тамерлан» имеет в своем портфеле 13 торговых марок. В их число помимо прочих входят популярные у волгоградцев магазины «Покупочка» и «Покупалко». Учредителями компании выступают бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко и Андрей Пелогейко.  

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