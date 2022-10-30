Жители Волжского полдня вздрагивают от звуков разрывающихся снарядов









В Волжском с самого утра раздаются звуки, похожие на разрывы снарядов. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, глухие взрывы разбудили их рано утром. При этом частота между взрывами составляет всего несколько минут. Особенно слышны эти звуки в старой части Волжского. Волжане жалуются, что от них подпрыгивает мебель в квартирах.





В администрации Волжского, между тем, объяснили происхождение странных звуков.





- На острове Зеленый проводятся занятия инженерно-саперным подразделением, - сообщили в мэрии.





Речь может также идти об обучении мобилизованных, которые также проходят здесь боевую подготовку.

Напомним, на острове Зеленый находятся инженерная войсковая часть №73420, а также учебный полигон. Однако звуков разрывающихся снарядов волжане ранее не слышали.