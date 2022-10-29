Леса в Волгоградской области опылят с самолетов









Обработки лесных насаждений от вредителей в Волгоградской области пройдут в 2023 году на площади 7 тысяч га в девяти лесничествах.

Как сообщили в Центре защиты леса Волгоградской области, такое решение принято после составления реестров лесных участков, рекомендуемых для обработок, карт-схем рабочих участков планируемых обработок, а также материалов инвентаризации очагов насекомых-вредителей и учетов их численности.

Ликвидация очагов пройдет наземным способом – это чуть более 2100 га и авиационным - около 4900 га.

- Обработки запланированы в Арчединском, Быковском, Иловлинском, Калачевском, Михайловском, Нижнечирском, Ольховском, Подтелковском и Старополтавском лесничествах в очагах пилильщика соснового рыжего на участках площадью более 3500 га, пилильщиков-ткачей звездчатого - 2130 га и красноголового - 550 га, а также в очагах шелкопряда соснового площадью более 725 га, - рассказали в Центре защиты леса.

В Михайловском и Ольховском лесничествах пройдут двукратные обработки из-за высокой численности вредителей.



