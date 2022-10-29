Экология

Леса в Волгоградской области опылят с самолетов

Экология 29.10.2022 19:32
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29.10.2022 19:32



Обработки лесных насаждений от вредителей в Волгоградской области пройдут в 2023 году на площади 7 тысяч га в девяти лесничествах.
Как сообщили в Центре защиты леса Волгоградской области, такое решение принято после составления реестров лесных участков, рекомендуемых для обработок, карт-схем рабочих участков планируемых обработок, а также материалов инвентаризации очагов насекомых-вредителей и учетов их численности.
Ликвидация очагов пройдет наземным способом – это чуть более 2100 га и авиационным - около 4900 га.
- Обработки запланированы в Арчединском, Быковском, Иловлинском, Калачевском, Михайловском, Нижнечирском, Ольховском, Подтелковском и Старополтавском лесничествах в очагах пилильщика соснового рыжего на участках площадью более 3500 га, пилильщиков-ткачей звездчатого - 2130 га и красноголового - 550 га, а также в очагах шелкопряда соснового площадью более 725 га, - рассказали в Центре защиты леса.
В Михайловском и Ольховском лесничествах пройдут двукратные обработки из-за высокой численности вредителей. 

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