В «Зелёный день» Сбер порадует волгоградцев своми предложениями





Уже традиционно в свой день рождения Сбербанк проводит «Зелёный день», в этом году акция пройдет с 11 по 12 ноября. В эти дни Сбер и компании партнёры подготовили немало приятных сюрпризов для своих клиентов.

Среди наиболее интересных можно выделить возможность выиграть бонусы СберСпасибо или получить их за онлайн-шоппинг у партнёров. И, если вы мечтали о крупной покупке, то стоит рассмотреть такую возможность именно в «Зелёный день».

С подробной информацией обо всех предложениях в рамках акции «Зелёный день» можно ознакомиться на сайте программы лояльности СберСпасибо.







