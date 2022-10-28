В «Зелёный день» Сбер порадует волгоградцев своми предложениями

Экономика 28.10.2022 13:37
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28.10.2022 13:37
Уже традиционно в свой день рождения Сбербанк проводит «Зелёный день», в этом году акция пройдет с 11 по 12 ноября. В эти дни Сбер и компании партнёры подготовили немало приятных сюрпризов для своих клиентов.
Среди наиболее интересных можно выделить возможность выиграть бонусы СберСпасибо или получить их за онлайн-шоппинг у партнёров. И, если вы мечтали о крупной покупке, то стоит рассмотреть такую возможность именно в «Зелёный день».
С подробной информацией обо всех предложениях в рамках акции «Зелёный день» можно ознакомиться на сайте программы лояльности СберСпасибо.
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