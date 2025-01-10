В Волжском легковушка вылетала на тротуар, где находились пешеходы





В Волжском Волгоградской области водитель автомобиля Renault Logan устроил неожиданный маневр и вылетел на тротуар, где в это время находились пешеходы. Как сообщает V102.RU, авария произошла накануне вечером на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской. Момент ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.





На кадрах видно, как водитель иномарки на перекрестке начинает поворачивать налево. Однако, из-за большой скорости автомобиль не вписывается в поворот и заезжает на пешеходную зону. Остановила транспортное средство стена.

К счастью, никто из пешеходов, которые ошарашенно наблюдали за необъяснимыми действиями водителя, не пострадал. Что стало причиной такого маневра, неизвестно.

К слову, перекресток, на котором произошло ДТП, среди волжан давно снискал дурную славу из-за многочисленный дорожных аварий.

Видео: Powernet / vk.com