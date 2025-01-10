Общество

Пропавшего участника СВО из поселка под Волгоградом нашли в больнице

Общество 10.01.2025 16:48
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10.01.2025 16:48


Семье участника СВО Андрея Гаврилова из Среднеахтубинского района Волгоградской области удалось найти своего близкого человека благодаря вмешательству неравнодушных людей. Как рассказали ИА «Высота 102» в Волжской городской думе, Андрей Гаврилов – уроженец поселка Великий Октябрь Среднеахтубинского района. В 2023 году он добровольцем ушел на СВО, был несколько раз ранен, последний – в декабре 2024-го. Неоднократно его переводили из одной больницы в другую, и родные потеряли с ним связь. 
Мама Андрея, Татьяна Григорьевна, уже совсем отчаялась найти своего сына. Однако волжским депутатам удалось установить контакт со своими коллегами из Донецкого городского совета, которые осенью прошлого года приезжали в Волжский. 
Выйти на нашего земляка удалось не сразу. Но под Рождество пришло радостное известие о том, что Андрей находится в Институте неотложной восстановительной хирургии им. В.К. Гусака.
Донецкий депутат Альбина Афенченко навестила Андрея Гаврилова в медучреждении и передала необходимые вещи. Также она взяла нашего земляка под опеку, пообещав поддерживать его и оказывать необходимую ему помощь на время лечения. 
Фото Волжской городской думы

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