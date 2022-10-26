







Клетский районный суд Волгоградской области приговорил к 1,5 годам колонии общего режима местного жителя, который сломал нос полицейскому.

Как сообщили в районном суде, мужчину признали виновным по ч.2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Пострадавшим по делу проходил врио начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по Клетскому району.

В суде не стали раскрывать, когда все произошло. Известно, что фигурант уголовного дела был пьян, а полицейский совместно с другими сотрудниками прибыл к военному комиссариату с целью поддержания общественного порядка.

Правоохранители увидели, что у военного комиссариата происходит драка между группой людей и стали их разнимать. Среди дерущихся мужчин находился и подсудимый. Он ударил полицейского кулаком правой руки в область носа, причинив ему телесное повреждение в виде закрытого перелома костей носа со смещением.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину, раскаялся. Он не согласился с приговором и уже обжаловал его в апелляционной инстанции.