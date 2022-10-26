За оформление кредитов на бомжей в Волгограде осудили банду мошенников









Семь человек, среди которых и бывшая сотрудница банка, осуждены в Волгограде за мошенничество с кредитами, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Кировский районный суд Волгограда признал пятерых женщин и двух мужчин, которые входили в преступную группу, виновными в зависимости от роли каждого по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).

- С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд назначил организатору наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, - рассказала Черединина. - Бывшая сотрудница банка приговорена к 5 годам лишения свободы. Остальные участники преступной группы приговорены к лишению свободы на сроки от 3 лет 8 месяцев до 5 лет.

Наказание осужденные будут отбывать колонии общего режима.

В судебном заседании установлено, что организатором преступной группы была 55-летняя местная жительница. Она привлекла своих знакомых, в том числе 40-летнюю сотрудницу банка.

С августа 2017 года по май 2018 года сообщники подыскивали граждан, ведущих асоциальный образ жизни, приводили их внешний вид в порядок и предлагали взять на себя кредиты. Далее фигуранты уголовного дела производили первые платежи, чтобы создать видимость исполнения кредитных обязательств. Потом выплаты прекращались.

Асоциальным гражданам, которые выступали заемщиками, передавались незначительные суммы. Остальные денежные средства фигуранты уголовного дела забирали и тратили по своему усмотрению. Всего им удалось похитить 5 миллионов 250 тысяч рублей.

После оглашения приговора организатор и четверо сообщников были взяты под стражу в зале суда. Ранее избранная двум мужчинам мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



