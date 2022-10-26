Расследования

За оформление кредитов на бомжей в Волгограде осудили банду мошенников

Расследования 26.10.2022 10:12
0
26.10.2022 10:12



Семь человек, среди которых и бывшая сотрудница банка, осуждены в Волгограде за мошенничество с кредитами, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Кировский районный суд Волгограда признал пятерых женщин и двух мужчин, которые входили в преступную группу, виновными в зависимости от роли каждого по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).
- С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд назначил организатору наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, - рассказала Черединина. - Бывшая сотрудница банка приговорена к 5 годам лишения свободы. Остальные участники преступной группы приговорены к лишению свободы на сроки от 3 лет 8 месяцев до 5 лет. 
Наказание осужденные будут отбывать колонии общего режима.
В судебном заседании установлено, что организатором преступной группы была 55-летняя местная жительница. Она привлекла своих знакомых, в том числе 40-летнюю сотрудницу банка.
С августа 2017 года по май 2018 года сообщники подыскивали граждан, ведущих асоциальный образ жизни, приводили их внешний вид в порядок и предлагали взять на себя кредиты. Далее фигуранты уголовного дела производили первые платежи, чтобы создать видимость исполнения кредитных обязательств. Потом выплаты прекращались. 
Асоциальным гражданам, которые выступали заемщиками, передавались незначительные суммы. Остальные денежные средства фигуранты уголовного дела забирали и тратили по своему усмотрению. Всего им удалось похитить 5 миллионов 250 тысяч рублей. 
После оглашения приговора организатор и четверо сообщников были взяты под стражу в зале суда. Ранее избранная двум мужчинам мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
26.10.2022 14:56
Расследования 26.10.2022 14:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2022 13:39
Расследования 26.10.2022 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2022 13:10
Расследования 25.10.2022 13:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2022 11:39
Расследования 25.10.2022 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2022 11:21
Расследования 25.10.2022 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2022 11:00
Расследования 25.10.2022 11:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.10.2022 19:49
Расследования 24.10.2022 19:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.10.2022 18:50
Расследования 24.10.2022 18:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.10.2022 16:44
Расследования 24.10.2022 16:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.10.2022 14:45
Расследования 24.10.2022 14:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2022 18:35
Расследования 21.10.2022 18:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2022 12:54
Расследования 21.10.2022 12:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2022 12:36
Расследования 21.10.2022 12:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2022 11:08
Расследования 21.10.2022 11:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2022 17:19
Расследования 20.10.2022 17:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:00
В Волгограде для курьеров и странников ввели новые тарифы на транспортСмотреть фотографии
15:24
Бюджет Волгограда перекроили с учетом приоритетовСмотреть фотографии
14:56
Опубликовано видео задержания волгоградцев, застреливших IT-специалистаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
Бабушка, живущая в Сети: пенсионеры Волгоградской области переходят на смартфоныСмотреть фотографии
13:44
Федор Щербаченко покидает пост спортивного директора клуба «Ротор»Смотреть фотографии
13:39
Уходя, выстрелили в голову: трое 18-летних волгоградцев задержаны за убийство айтишникаСмотреть фотографии
13:04
Опасный корм для собак поступил в продажу в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:40
Госуслуги помогут пользователям узнать больше о правилах кибербезопасностиСмотреть фотографии
12:35
В городе Волжском затосковавший по школе подросток угрожал зарезать директораСмотреть фотографии
11:55
«Думаю, это справедливо»: Бочаров анонсировал выплаты по 100 тыс. рублей добровольцамСмотреть фотографии
11:51
Под Волгоградом мобилизованные снайперы стреляют из СВДСмотреть фотографии
11:35
Бочаров: около 50% мобилизованных уже получили по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:29
«Открытие Авто»: производство лития становится привлекательной инвестиционной идеей для автоконцерновСмотреть фотографии
10:37
На видео попала массовая эвакуация школ в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
ВТЗ принял участие в Едином дне открытых дверей проекта «Профессионалитет»Смотреть фотографии
10:14
Энергетики рассказали, с каким «урожаем» долгов уходят в зиму СНТ Волгограда и областиСмотреть фотографии
10:12
За оформление кредитов на бомжей в Волгограде осудили банду мошенниковСмотреть фотографии
09:47
Под Волгоградом третьи сутки ищут 14-летнего подросткаСмотреть фотографии
09:42
Семьям мобилизованных волгоградцев назвали телефон на случай невыплат 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
07:43
Мобилизованный свидетель, прослушка и четыре негра: в суде Волгограда в мусорной афере вскрылись интересные подробностиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:45
После публикации ИА «Высота 102» дым под Волгоградом исследуют РПН и облкомприродыСмотреть фотографииCмотреть видео
20:31
Во-первых, это история: почему стоит сходить на матч сборной России по регбиСмотреть фотографии
19:47
Облздрав сообщил о состоянии волгоградцев, пострадавших при взрыве на заводеСмотреть фотографии
19:25
Главный тренер «Ротора» Стукалов опроверг слухи о своей отставкеСмотреть фотографии
19:15
МЧС сообщило о ликвидации пожара на волгоградском заводеСмотреть фотографии
17:23
Профессии будущего и стартапы в агротехе: что обсудили эксперты Россельхозбанка с волгоградской молодежьюСмотреть фотографии
16:54
Разворочен весь цех: ИА «Высота 102» публикует фото с места взрыва на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:18
На место взрыва в Волгограде выехали криминалисты СУ СКРСмотреть фотографии
15:58
Волгоградцы стали очевидцами частичного затмения Солнца 25 октябряСмотреть фотографии
15:28
Названа предварительная причина взрыва на заводе в ВолгоградеСмотреть фотографии
 