Экономика

В Волгоградской области взлетели цены на свежие огурцы и помидоры

Экономика 25.10.2022 11:29
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25.10.2022 11:29


В Волгоградской области за неделю больше всего выросли цены на свежие огурцы и помидоры. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги еженедельного мониторинга цен в регионе Волгоградстатом.

Так, в Волгограде свежие огурцы подорожали на 11,77% – до 66,15 руб. за килограмм. Помидоры – на 6,9% до 78,65 руб. за килограмм.

Такая тенденция наблюдается в целом по России. Эксперты объясняют подорожание этих овощей холодным сентябрем. Владельцы теплиц повысили цены, так как пришлось раньше обычного включить отопление.

Подорожали в Волгоградской области и яблоки. Цена за килограмм выросла на 3,71% - до 70,36 руб. На 2,38% - до 83,3 руб. за литр подорожало питьевое молоко жирности 2,5-3,2%. 

На 1,08% - до 284,38 руб. за килограмм подорожала сметана, на 1,79% - до 62,92 руб. стал дороже десяток яиц.

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