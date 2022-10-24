Сбербанк поддержал волгоградских аграриев на 5 млрд рублей









С начала 2022 года Сбербанк заключил более 350 договоров по льготной программе кредитования сельскохозяйственных предприятий в Волгоградской области. Аграрии региона уже получили поддержку на сумму свыше 5 млрд рублей. Об этом на совещании руководителей муниципальных районов и глав фермерских хозяйств региона рассказала управляющий Волгоградским отделением Сбербанка Наталья Демина.





В ходе совещания были представлены действующие меры поддержки в рамках льготного кредитования для сельхозпроизводителей региона, как в виде краткосрочных, так и инвестиционных кредитов на более длительный срок. Данная поддержка позволит вести и развивать проекты региональных АПК, нацеленные на приобретение сельхозтехники и оборудования, импорт и экспорт продукции, а также ведение текущей деятельности.





Участники совещания также узнали о предоставлении инвестиций с помощью Сбербанка на развитие и модернизацию селекционно-генетических центров. Поддержка может быть оказана в рамках предоставления финансирования на дополнительные цели, которые определены Министерством сельского хозяйства РФ в мае текущего года.





Отмечено также, что компании - партнеры Сбера готовы предложить свои продукты и сервисы в области программного обеспечения, защиты данных, решения логистических вопросов, а также разработать новые процессы оптимизации и бизнес-модель для дальнейшего развития бизнеса.

Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«Агропромышленный комплекс для нас является важной стратегической отраслью, и мы активно сотрудничаем с представителями региональной власти и сельскохозяйственными предприятиями в Волгоградской области. Учитывая современные реалии и понимая потребности волгоградских аграриев, мы готовы поддержать наших клиентов, предлагая широкую линейку финансовых и технологических продуктов и сервисов».



