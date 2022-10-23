Пять человек пострадали в лобовом ДТП с «ГАЗелью» под Волгоградом

Происшествия 23.10.2022 10:49
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23.10.2022 10:49
Столкновение иномарки и микроавтобуса «ГАЗель» произошло в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили в региональном главке МВД.
По предварительным данным, виновником аварии стал 36-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia». Он двигался со стороны поселка Аэропорт в поселок Новая Надежда. На 61 км автодороги «ст. Качалино – х. Вертячий – п. Гумрак» водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Газель».
В результате ДТП пострадали пять человек: водитель и 33-летняя пассажир автомобиля «Daewoo Nexia», 56-летний, 29-летний и 33-летний пассажиры автомобиля «ГАЗель». С различными травмами они госпитализированы в медучреждение.
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