Спорт

Волгоградские гандболистки в северной столице разобрались с аутсайдером суперлиги

Спорт 21.10.2022 21:48
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21.10.2022 21:48



Волгоградское «Динамо-Синара» сегодня, 21 октября в очередном туре женской суперлиги обыграло «Балтийскую Зарю» со счётом 32-25. Игра прошла в Санкт-Петербурге, сообщает ИА «Высота 102». Её посетили несколько болельщиков волгоградского клуба. Перед началом встречи «Динамо» расположилось на шестой строчке с 7 очками. «Балтийская Заря» шла на 12 месте, набрав 2 очка.

Начало поединка выдалось равным. До середины первого тайма, который длится 30 минут, хозяйки не отпускали своих соперниц в отрыв больше, чем два мяча. Однако после тайм-аута, взятого главным тренером «Динамо» Олегом Кулешовым, гости стали подтверждать статус фавориток матча и упрочили своё лидерство до перерыва. Команда избрала тактику позиционных атак, пытаясь растянуть оборону противника,  и им это успешно удалось. Отрыв от «Зари» в определенные игровые периоды составлял от четырёх до шести мячей. В результате первая половина закончилась со счётом 17-11 в пользу волгоградок.

В начале второго тайма «Динамо» позволило приблизиться к себе на расстояние в два мяча. Хозяйки сделали выводы из ошибок предыдущего тайма и стали эффективнее использовать атаки и пытались не позволять волгоградской команде реализовывать свои шансы поразить ворота противника. Следствием чего стали два минутных перерыва от Олега Кулешова, которому пришлось встряхнуть свою команду и указать на недочёты в игре, которые стали проявляться у «Динамо» с завидной регулярностью.

Интрига в поединке  оставалась  почти до самого конца, но под занавес матча сказалась усталость гандболисток «Зари» и более опытные  волгоградки победили с уверенным счетом - 32:25.

Иван Тюгаев

Фото "Динамо-Синара" VK

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