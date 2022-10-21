Расследования

Был чиновником, стал уголовником: экс-замглавы района под Волгоградом отправили в колонию за кражу трубопровода

Расследования 21.10.2022 12:36
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21.10.2022 12:36



Сегодня, 21 октября, Волгоградский областной суд оставил без удовлетворение жалобу группы осужденных по уголовному делу о хищении канализационного трубопровода поселка Светлый Яр в Волгоградской области.
- Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры региона о законности и справедливости приговора суда первой инстанции, оставив его в части квалификации действий осужденных и сроков наказания без изменения, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Светлоярский районный суд в апреле текущего года вынес приговор бывшему заместителю главы района Сергею Звезденкову и троим его подельникам - Александру Харланову, Валентину Углянцеву и руководителю фирмы по приему металла ООО «Югмедлом» Рустаму Дусчонову. 
Звезденкову назначено 4 года колонии общего режима, Харланову - 5 лет, Углянцеву - 3 года 9 месяцев. Дусчонову - 4 года 9 месяцев в колонии общего режима. Они  признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст.158 УК РФ (кража в крупном и особо крупном размерах).
Установлено, что фигуранты уголовного дела в период с июня по июль 2019 года на территории хутора Кресты Светлоярского района похитили металлические трубы протяженностью 7200 метров и сдали их на металлолом. Сумма материального ущерба, причиненного администрации Светлоярского муниципального района, превысила 11 миллионов рублей.
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.  Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Приговор вступил в законную силу.

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