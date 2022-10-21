Происшествия

В суды Волгоградской области поступило 14 исков с жалобами на мобилизацию

Происшествия 21.10.2022 12:00
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21.10.2022 12:00


В Волгоградской области менее чем за месяц в суды поступило 14 исковых заявлений с просьбой отменить мобилизацию. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона. 

– По состоянию на 21 октября в суды Волгоградской области поступило 14 административных исковых заявлений об оспаривании решений о мобилизации, – сообщила руководитель пресс-службы судов Екатерина Вальковская. – Так, в Волгограде два иска принял Тракторозаводский районный суд, еще один иск поступил в Красноармейский районный суд. Волгоградский гарнизонный военный суд два иска вернул в связи с неподсудностью данному суду. 

В Жирновский районный суд Волгоградской области поступило два исковых заявления от жителей района, получивших повестки. Еще два иска поступило в Калачевский районный суд – по одному из них производство прекращено в связи с отказом истца от административного искового заявления. 

Поступивший в Волжский городской суд иск возвращен, поскольку исковое заявление подписано неуполномоченным лицом. 

Городищенский районный суд передал один иск по подсудности в другой суд. Райсуд в Палласовском районе рассмотрит один иск, и один иск будут рассматривать в Камышине. 

– Михайловский районный суд Волгоградской области рассмотрел иск местного жителя. По итогам принято решение об отказе  отказано в удовлетворении исковых требований, – сообщает Екатерина Вальковская. 

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