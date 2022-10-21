Экономика

Около 70% волгоградцев не довольны своей зарплатой

Экономика 21.10.2022 08:24
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21.10.2022 08:24



В Волгоградской области уровень текущей зарплаты устраивает только 27% сотрудников. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит компания hh.ru. Причем из них лишь 5% однозначно довольны своим доходом, еще 22% - скорее довольны, чем нет. 70% опрошенных жителей Волгоградской области сообщили, что нынешняя заработная плата их не удовлетворяет.  

41% работающих жителей Волгоградской области признали, что их заработок должен вырасти ровно в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал. Каждый четвертый (24%) хотел бы, чтобы его текущая зарплата увеличилась более чем вдвое. 17% волгоградцев отметили, что им не хватает прибавки в 40-50%, чтобы зарплата их удовлетворяла. 11% будут полностью довольны оплатой труда, если она увеличится на 20-40%, еще 6% опрошенных будет достаточно роста на 10-20%, 2% хотели бы прибавку менее 10%.

Добавим, что достойной свою заработную плату сегодня считают лишь 12% волгоградцев, обратной точки зрения придерживаются 65%, а еще 23% полагают, что их зарплата – просто нормальная. Тех, кто не считает уровень оплаты своего труда достойным, больше всего в сферах «Безопасность» (80%), «Рабочий персонал» (79%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (74%). 

В профессиональном разрезе чаще других недовольство уровнем оплаты труда выражают представители профессиональных сфер «Безопасность» и «Наука, образование» (по 77% опрошенных здесь зарплата не устраивает), «Госслужба, НКО» (73%) и «Медицина, фармацевтика» (71%). Тех, кто доволен своей зарплатой, больше всего в сферах «Консультирование» (44%), «Высший менеджмент» (42%), «Закупки» (41%), «Добыча сырья» (39%) и «Управление персоналом» (38%). 

Напомним, что по данным базы вакансий hh.ru за сентябрь 2022 года, средняя предлагаемая зарплата Волгоградской области составляла 44 425 руб. что на 20% меньше общероссийского показателя. Но и такую среднюю зарплату волгоградцы, прокомментировавшие эту новость, считают нереальной и оторванной от жизни. 

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