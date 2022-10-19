Предлагаемые зарплаты в Волгоградской области на 20% ниже, чем по России. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовали эксперты hh.ru.

По данным за сентябрь 2022 года, средняя предлагаемая зарплата в России составляет 54 948 руб., в Волгоградской области – 44 425 руб.

По сравнению с сентябрем 2021 года средние предлагаемые зарплаты в Волгоградской области увеличились на 1 174 руб., в то время как общероссийский показатель вырос на 2 478 руб.

Самые высокие средние предлагаемые зарплаты в регионе по итогам сентября зафиксированы в таких сферах, как «Высший менеджмент» (56,4 тыс. руб. в месяц), «Маркетинг, реклама» (54,4 тыс. руб.) и «Добыча сырья» (53, тыс. руб.).

– Показатель средней предлагаемой зарплаты, конечно, не говорит о том, что в большинстве вакансий региона указана именно такая цифра, это среднее значение. Но это важный показатель для того, чтобы смотреть на него в динамике и в сравнении – как изменяются зарплатные предложения за определенный период, в каких регионах или профессиональных сферах уровень зарплат выше, а в каких - ниже, - комментирует Анастасия Кабинова, аналитик hh.ru Юг.

Добавим, что наиболее высокие заработные платы по итогам сентября 2022 года предлагают в Магаданской области (79 719 руб.), Чукотском АО (78 950 руб.), Ямало-Ненецком АО (76 860 руб.), Москве (76 156 руб.) и Сахалинской области (69 784 руб.). Самые низкие предлагаемые зарплаты по итогам сентября – в Республике Адыгея (39 394 руб.), Республике Северная Осетия (39 991 руб.), Карачаево-Черкесской Республике (41 273 руб.), Кировской области (41 310 руб.) и Тамбовской области (41 406 руб.).