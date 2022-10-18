Сообщение о минировании аэропорта в Волгограде оказалось ложным

В Волгограде международный аэропорт вернулся к привычному режиму работы после эвакуации, объявленной утром 18 октября. По информации официального представителя воздушной гавани, сообщения с угрозами оказались ложными.
– По результатам проверки сообщение о минировании аэровокзального комплекса аэропорта Волгограда оказалось ложным, – прокомментировала Анастасия Голодова. – Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.
Напомним, что угрозы о готовящемся теракте поступили в аэропорт в 10.26 сегодня. По установленному порядку была проведена эвакуация пассажиров и сотрудников из здания терминала. На проверку помещений экстренными службами потребовалось более часа.